Избирательный участок 2821 неизменно встречает голосующих воздушными шарами и музыкой! Со слов председателя УИК Паксеевой Веры Алексеевны голосование проходит штатно. С самого утра избиратели приходят, чтобы отдать голоса за своего кандидата. На отдалённые улицы к пожилым жителям микрорайона выехала группа с мобильной урной для голосования на дому. На 12.00 субботы явка здесь составила около 30 %. Большую часть голосующих ожидают после обеда. Суббота все-таки. Хочется и выспаться и заняться домашними делами.