Члены комиссии избирательного участка № 2804 отмечают большое количество семей, которые приходят голосовать в полном составе! Вот вам и преемственность поколений, и семейные традиции, и пример активной гражданской позиции и патриотизма! Явка на 18.00 здесь составила 25 %.