Члены комиссии избирательного участка № 2804 отмечают большое количество семей, которые приходят голосовать в полном составе! Вот вам и преемственность поколений, и семейные традиции, и пример активной гражданской позиции и патриотизма! Явка на 18.00 здесь составила 25 %.
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