Только через годы понимаешь, сколько удалось сделать!

Это заглавие статьи Надежды Ивановны Баторшиной из газеты «Вперёд». Она написана более 10 лет назад.

Лучшего вступления не придумаешь, чтобы рассказать о человеке, который верой и правдой служил городу всю свою жизнь.

Но вернемся к тем далеким шестидесятым и окунемся в историю, как и в каких трудных условиях становились и развивались торговля и общественное питание Шумерли. О том, как ушли временные киоски, ларьки, палатки. Появились современные магазины, столовые.

Вряд ли кто сегодня может представить себе, когда ломятся полки магазинов от разных товаров, когда можно купить все, чего не хватало и порой не было вовсе. Это и продовольственные и промышленные товары. И за ними нужно было выезжать в разные уголки страны. Добывать любыми путями товары для города.



Вспомним ту же желтую картошку, которую в 1972 году вынуждены были завозить из Польши. Ведь город надо было кормить!



Время шло, предприятие развивалось. Строились склады, овощехранилища, квасильно-засолочный цех… В магазинах и столовых вводились самообслуживание, поточные линии. Была открыта школьно-базовая столовая, было организовано питание рабочих на промпредприятиях по доступным ценам.



Важным и приятным событием для города стало открытие специализированного кондитерского цеха. Общепиту было доверено приготовление блюд для летчиков-космонавтов и иностранных гостей. И как было принято в те времена, были социалистические соревнования по торговле между городами. Шумерля всегда занимала призовые места. Была хорошо развита художественная самодеятельность, был большой хор, эстрадный оркестр, дискотеки. Словом, жизнь била ключом.

Вот такие вехи в жизни нашего юбиляра. Она с легкой грустью вспоминает те годы, людей, с которыми шла бок о бок в нелегкой, но веселой жизни.



Уважаемая Надежда Ивановна! Вам есть чем гордиться, Вам удалось многое сделать. Я присоединяюсь ко многим другим поздравлениям и желаю милосердия на всех ваших путях-дорогах.



А. Лосев.