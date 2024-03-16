Проверь свою баню на пожаробезопасность!

Всем известно, что деревянные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300° С. Однако мало кто знает, что дерево, если оно долгое время находится в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100° С, способно к самовозгоранию. Поэтому при устройстве любой печи необходимо следить за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не соприкасались со сгораемыми частями здания. Основное требование пожарной безопасности: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на безопасном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Важным условием предупреждения пожара от печного отопления является не только правильное устройство печей с соблюдением всех противопожарных требований, строительных норм и правил, но и строгое выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.



Во время топки печи запрещается: разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями; располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе; оставлять без присмотра топящуюся печь или поручать топить ее детям; топить печь с открытой дверцей.



Какие осветительные приборы применяются в бане или сауне? Освещение в парилке не должно быть ярким. Светильник располагают на потолке или в верхней части стены немного позади поля зрения человека, пользующегося парилкой.



Запрещается использовать для освещения бани или сауны обычные лампы накаливания. Электробезопасными считаются лампы с пониженным напряжением порядка 12-24 В и мощностью не более 60 Вт.



За истекший период 2024 года на территории Шумерли и Шумерлинского муниципального округа огонь уничтожил 3 бани.



Номер вызова пожарной охраны с мобильного телефона 101, с домашнего — 01.



ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому МО.