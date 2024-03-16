В Шумерле стартовал второй день выборов Президента России

В школе № 3 расположены три избирательных участка, которые охватывают избирателей центральной и окололинейной части города- УИКи 2810, 2814, 2815. Во второй день выборов Президента России здесь оживлённо с самого утра. Газета пообщалась и с членами комиссий, и с избирателями.

Избирательный участок 2821 неизменно встречает голосующих воздушными шарами и музыкой!

Со слов председателя УИК Паксеевой Веры Алексеевны голосование проходит штатно. С самого утра избиратели приходят, чтобы отдать голоса за своего кандидата.

На отдалённые улицы к пожилым жителям микрорайона выехала группа с мобильной урной для голосования на дому.

На 12.00 субботы явка здесь составила около 30 %. Большую часть голосующих ожидают после обеда. Суббота все-таки. Хочется и выспаться и заняться домашними делами.

Сегодня в гостях у синькасинцев — глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин и министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Удивительно, но молодёжь желает голосовать на избирательных участках!

Казалось бы — телефон всегда в руках, нажал кнопочку и готово! Но зачастую именно молодые выбирают традиционную форму голосования.

«Хочется прочувствовать всю важность процесса», — говорят они.

Тем, кто голосует впервые, вручают подарки. Блокнот и ручку с символикой выборов-2024.

На фото: Саидова Екатерина, 2004 года рождения. Голосует первый раз.

Уик 2804.