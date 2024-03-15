Шумерлинский ЗАГС стал первым бережливым в республике

Об этом стало известно в результате проверки образцов лучших практик применения методов бережливого производства. Отдел ЗАГС Шумерли оптимизировал несколько процессов: подготовку информации для предоставления в систему ГАС «Управление», процесс по предоставлению государственной услуги установления отцовства, а также обработку входящей корреспонденции отдела ЗАГС. Это позволило эффективнее наладить работу органа записи актов гражданского состояния.



«Отдел ЗАГС администрации г. Шумерли стал первым бережливым ЗАГСом в Чувашской Республике и выразил готовность на своей площадке делиться лучшими практиками с другими организациями отрасли. Важно использовать опыт организаций и предприятий, применивших инструменты бережливого производства, чтобы четче выстраивать работу, снижать временные затраты, повышать результативность труда», — сказал вице-премьер, министр экономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.

Лариса Краснова, начальник отдела ЗАГС администрации г. Шумерли:

Документы на участие в партнерской проверке образцов лучших практик применения методов бережливого производства в рамках реализации проекта «Эффективный регион» в Чувашской Республике мы подали летом прошлого года. В феврале вместе с детским садом № 16 «Рябинушка» мы прошли партнерскую проверку качества образца местного уровня. Цель партнерской проверки качества образца – это определение соответствия организации статусу «образец» местного уровня на основе оценки качества применения методов бережливого производства.

Статус бережливого означает, что в учреждении внедряются технологии бережливого производства без вливания дополнительных средств, что позволяет оптимизировать процессы, снизить нагрузку на сотрудников и наладить более эффективную работу. Согласно методике расчетов, организация труда облегчает трудозатраты сотрудников, экономит время, материальные средства и, тем самым, бюджетные затраты.

Принять участие в этом проекте может любая организация или учреждение. Статус бережливого учреждения присваивается на один год.

От редакции. На основании решения комиссий статус образца местного уровня наравне с отделом ЗАГС получил и детский сад № 16 «Рябинушка». Тем самым город Шумерля стал единственным муниципалитетом Чувашии, в котором статус образца учреждения муниципального уровня защитили сразу два учреждения.



СПРАВОЧНО. Оптимизация процессов уже помогла сэкономить организациям и предприятиям республики почти 550 тысяч человеко-часов или более 120 миллионов рублей.