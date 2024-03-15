С ветерком!

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Чувашия реализует 3 региональных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за 4 года в Чувашии отремонтировано порядка 450 км автодорог. Объем и качество выполненных работ оценили на федеральном уровне. По итогам реализации нацпроекта в 2023 году Чувашская Республика удостоена памятного диплома в номинации «За прогресс».



«Национальный проект дает все необходимые для региона инструменты для повышения качества дорог. Благодаря ему ежегодно в республике ремонтируются сотни километров автомобильных дорог регионального значения и улично-дорожной сети чебоксарской агломерации, реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Только за последние 4 года в республике отремонтировано более 430 км дорожной сети, выполнено устройство 68 км наружного освещения, установлены 4 автоматических пункта весового и габаритного контроля и 252 камеры фотовидеофиксации», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.



В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» опережающими темпами реализуется проект по приведению региональных дорог и дорог в агломерациях в нормативное состояние. Доля автодорог Чебоксарской агломерации, отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 69 % до 81 %, доля региональных — с 42 % до 47 %. В этом году запланировано довести показатели до 48 % и 85, соответственно.



К 2027 году планируется привести в нормативное состояние еще 18 % республиканских трасс и довести показатель до 65 %, что почти на 20 % превысит показатель текущего периода.

В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» строительно-монтажные работы запланированы на 60 объектах. В нормативное состояние планируется привести не менее 70 км на региональной дорожной сети и в чебоксарской городской агломерации. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено средств в размере около 1,7 млрд рублей.



«Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Чувашии привели в нормативное состояние уже более 50 % опорной сети дорог. Создание сети автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств направлено в первую очередь на увеличение сроков эксплуатации дорожного покрытия», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.



В сообществе национального проекта «Безопасные качественные дороги», посвященном его реализации в Чувашской Республике (https://vk.com/bkadchuvashrepublic), вы можете подробнее узнать о ходе реализации дорожного нацпроекта. Там вы можете задать интересующие вас вопросы, обсудить с другими жителями развитие дорог Чувашской Республики, а также сообщить о дефектах и нарушениях. Присоединяйтесь!

А как у нас?

По сведениям администрации Шумерлинского муниципального округа, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 по 2023 гг. в округе проведены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 24,124 км, по ремонту искусственных сооружений — протяженностью 88,4 пог. м.



В 2020 году произведен ремонт автомобильной дороги Чебоксары – Сурское общей протяженностью 20,379 км. В 2021 году проведены работы по капитальному ремонту моста через реку Паланку на 108 км автомобильной дороги Чебоксары – Сурское протяженностью 39,28 пог. м.

В 2022 году были начаты работы по ремонту путепровода через железную дорогу на 77 км автомобильной дороги «Сура». В 2023 году завершены работы по ремонту путепровода через железную дорогу на 77 км автомобильной дороги «Сура» протяженностью 88,4 пог. м; проведены работы по ремонту (восстановлению слоев износа) автомобильной дороги Чебоксары – Сурское (до границы Ульяновской области) протяженностью 3,7 км.



Общий объем финансирования из в период 2020–2023 гг. составил 379,5 млн рублей (в том числе федерального бюджета — 48 млн рублей): в 2020 году – 191,8 млн рублей; в 2021 году – 24,4 млн рублей; в 2022 году – 1,9 млн рублей (из них средства федерального бюджета – 1,9 млн рублей); в 2023 году – 161,2 млн рублей (из них средства федерального бюджета – 46,1 млн рублей).



В этом году благодаря дорожному нацпроекту в Шумерлинском округе установят автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Новый пункт будет располагаться на 116 км автомобильной дороги регионального значения «Чебоксары-Сурское». В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры, по результатам которых определится подрядчик по внедрению автоматического пункта весового и габаритного контроля с поставкой, установкой и обслуживанием оборудования. Все строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца текущего года.



Подготовила О. Дмитриева.