15 Мар

В Шумерле стартовали выборы Президента Российской Федерации

Под звуки гимна Российской Федерации, после проведения всех необходимых процедур стартовали сегодня выборы Президента Российской Федерации. Это значимое событие для всей страны. Корреспондент газеты побывала в школе √1, где организовано 3 избирательных участка. На видео и фотографиях — процедура начала избирательного процесса на участке 2811.

Желающие проголосовать пришли сюда ещё до 8 часов. Чувствовалось, что им не терпится выполнить свой гражданский долг.

Открытие участков № 2801 и 2802, расположившихся в фойе гимназии №8, началось ровно в 8.00 с прослушивания гимнов России и Чувашии.

Первым шумерлинцем, опустившим избирательный бюллетень в урну на участке для голосования 2802, стал Ялоков Александр Георгиевич.
Ответственный горожанин торопился на работу, поэтому интервью взять не удалось.

За ним плотной цепочкой потянулись остальные избиратели.
Большинство голосующих с утра пораньше — пенсионеры и работающие шумерлинцы. Отдав свой голос, они спешат на работу.



Достаточно активно шумерлинцы сегодня голосуют на избирательном участке 2809, расположенном в Центре детского творчества. Об этом рассказала председатель УИК Надежда Васильева.

Валерий Зверев, военный пенсионер:

— На голосование хожу регулярно, считаю, что это очень важно. Сегодня я проголосовал за достойного кандидата, в котором я уверен и которому доверяю. Проголосовал за светлое будущее, за то, чтобы наши дети не смотрели с боязнью на небо, а спокойно ходили в садик и школу, а их родители могли спокойно зарабатывать.

Пришел на голосование в числе первых не потому, что это гражданский долг каждого. А просто изнутри мне что-то подсказывает, что пока ребята героически участвуют в спецоперации, мы должны тоже объединиться и поддержать достойного лидера.

Татьяна Фоменок пришла на голосование вместе со своей внучкой. Считает, что очень важно с детства вовлекать детей в важные для страны процессы. Сама она на выборы ходит всегда. Вот и на этот раз пришла в первый же день — а чего тянуть? Как раз и день сегодня посвободнее.

Автор записи: anna

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