Сельчане отправляют технику из Чувашии в зону СВО

Вся страна сплотилась для помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Украине. Так, жители деревни Дальние Сормы накануне отправили в зону СВО автомобиль «Нива» и гуманитарный груз. Сегодня автокараван уже доедет до конечной точки маршрута. Об этом сообщили в госпаблике администрации Канашского округа.

Отметим, что сельчане на протяжении двух лет, что длится спецоперация, активно помогают бойцам: отправляют им теплые вещи, плетут маскировочные сети. Только за последние 3 месяца активисты изготовили 30 единиц изделий. Часть вместе с медикаментами и продуктами отправили с нынешним гумгрузом. Также на передовую доставят автомобиль повышенной проходимости. «Ниву» на свои деньги приобрел уроженец деревни Дальние Сормы Олег Смирнов. Машина в хорошем состоянии, её даже не пришлось усиливать.

«Думаем, что этот автомобиль там пригодится. Востребованность в таком виде транспорта на фронте стопроцентная. На машине будут вывозить раненых и доставлять подразделения на передовую, подвозить боеприпасы и обеспечивать пункты дислокации боевых частей всем необходимым», — приводят слова участников автокаравана в госпаблике администрации Канашского округа.

На линию соприкосновения к бойцам отправился и квадрокоптер. Владелец беспилотника – звукорежиссер районного ДК Канашского округа Иван Куропаткин посчитал, что ребятам он сейчас нужнее. «Аппарат будет полезен на передовой для разведки», – процитировали слова Ивана Владиславовича в госпаблике округа.

Активно помогают бойцам и дети Чувашии. Так, к примеру, ученики семи школ и воспитанники одного детского сада Цивильского округа присоединились к акции в поддержку воинов. Собрали более 5 тонн макулатуры и выручили от её сдачи более 25 тысяч рублей. «Эти средства войдут в общую копилку Цивильского округа и будут направлены на нужды наших земляков, которые сейчас стоят на защите нашей Родины», – сообщили в госпаблике администрации муниципалитета.

Напомним, накануне Глава Чувашии наградил волонтеров, которые смогли в тылу выстроить работу по сбору и отправке гумгрузов на передовую. Олег Николаев вручил 15 добровольцам региона благодарственные письма и отметил, что их каждодневный труд – это весомый вклад в приближение Победы.

чувашинформ.рф