В Шумерлинском муниципальном округе стартовали выборы Президента России

15 марта 2024 года, 8 часов утра. Все избирательные участки Шумерлинского муниципального округа открыты для голосования. Голосование по выборам Президента РФ символично началось с гимна Российской Федерации. Первые избиратели уже сделали свой выбор.









В селе Юманаи на Уик 2220 впервые голосующие получили в подарок флешку, блокнот или ручку с символикой.

В малых населенных пунктах Шумерлинского МО проходит выездное голосование с использованием автобусов. На фото работа 2204 в п. Речной и УИК 2218 д. Савадеркино.