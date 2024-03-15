В Чувашии подрядчики готовятся к новому дорожно-строительному сезону

В республике идет активная подготовка к предстоящему дорожному сезону. Подрядчики заготавливают инертные материалы, проводят завершающие технические проверки и готовят к запуску асфальтобетонные заводы, специалисты заказчика проводят исследования используемых для работ материалов, проводят лабораторные исследования.

На этой неделе представители заказчика региональных дорог «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии совместно с журналистами совершили инспекционный выезд на асфальтобетонные заводы подрядных организаций. Специалисты лабораторного контроля «Чувашупрдор» отобрали материалы со штабелей и обследовали места складирования инертных материалов организаций ПАО «Дорисс», ООО «Стройком» и ООО «Элитстрой».

Уже в лаборатории специалисты проводят входной контроль дорожно-строительных материалов и рецептов асфальтобетонных смесей, которые будут использоваться на объектах ремонта и капремонта автодорог регионального значения национального проекта «Безопасные качественные дороги». Те же материалы, что не проходят лабораторный контроль, не допускаются к работам.

Оборудование лаборатории позволит контролировать все используемые в строительстве дорог Чувашии материалы – грунты, щебень, смеси, битумы, полимерные материалы, асфальтобетонные смеси и т.п.

В этом году по национальному проекту на региональной сети запланированы на 26 объектах. Работы будут вестись комплексно, кроме обновления дорожного полтона на объектах предусмотрены также установка новых остановочных павильонов, замена дорожных знаков, обустройство обочин и тд.

Минтранс Чувашии.







