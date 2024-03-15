Владимир Путин обсудил с членами Правительства здравоохранение в регионах

На совещании главы государства затронуты новые национальные проекты, которые запустят в России в 2025 году по итогам послания Президента Федеральному Собранию. Это «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», а также «Продолжительная и активная жизнь».

«Конкретные цели поставлены в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодёжи, подготовки кадров. Обозначены предметные задачи по укреплению технологического суверенитета страны и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населённых пунктов, развитию транспортной и другой инфраструктуры», – напомнил о содержании послания Владимир Путин.

Одна из основных сфер, которые были в центре внимания на совещании с членами Правительства – здравоохранение, в том числе и актуальная для Чувашии тема модернизации медучреждений первичного звена. Говорили также о переоснащении медучреждений и запланированных в стране мероприятиях по развитию экстренной медпомощи, борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями.

«Сохранение и укрепление здоровья нашего населения является основной стратегической задачей сегодня, и поэтому в совещании нашего лидера Владимира Владимировича Путина с членами Правительства четко прозвучало красной нитью, что отрасль здравоохранения будет развиваться, – подчеркнула Ирина Булыгина, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Чувашии, заслуженный врач Чувашской Республики. – В первую очередь, изменение коснутся первичного звена, чтобы вся медицинская помощь была доступна и в отдалённых посёлках сельской местности. Для этого делается все, чтобы закрепить кадры на селе. Второй очень важный момент – ранняя диагностика заболевания, поэтому везде, в том числе в Чувашии, делается акцент на развитие первичной диагностики. Сегодня важно понимать, что здоровье – важный дар, и поэтому его надо беречь».

Отметим, обновление и строительство медучреждений находится в приоритете в Чувашской Республике. В регионе обновлен каждый третий объект первичного звена здравоохранения – это офисы врача общей практики и врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» нацпроекта «Здравоохранение» 98% поликлиник региона обновлены и работают по новым федеральным стандартам, преобразились и 100% детских поликлиник. Только в прошлом году построены 41 ФАП и 13 амбулаторий и офисов врачей общей практики.