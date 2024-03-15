А мы Масленицу дожидались!

Под таким названием в школе № 3 прошла детская игровая программа.

Масленица — это одно из самых веселых народных мероприятий, завершающих зимнюю череду праздников и предвещающих о начале весны! Ее праздновали еще наши прадеды, так что этот задорный праздник уходит своими корнями в глубину веков. Не найти такого человека в России, который не любил бы Масленицу!



На школьной площадке под весёлую музыку ребята начальной школы встретились в весёлом хороводе. Сказочные персонажи в нарядных костюмах развлекали ребят играми, загадками, шутками, плясками. Баба-Яга, притворившись Масленицей, устроила зажигательный флешмоб!

На Руси принято для прощания с зимой изготавливать куклу, символизирующую Масленицу. Ребята каждого класса изготовили её своими руками и представили на празднике. Виновница торжества — Масленица — рассказала детям о масленичной неделе, как называется каждый день, и предложила встретить весну весёлыми играми и забавами. Ребята не растерялись: дружно перетягивали канат, отгадали все загадки, соревновались в «блинной гонке», катались наперегонки на ватрушках, поучаствовали в петушиных боях и многое другое. В завершении праздника все угощались горячими ароматными блинами!



Благодаря проведённому мероприятию школьники не только познакомились с традициями русского народного праздника, поиграли, повеселились, но и зарядились отличным настроением!



И. Обухова, А. Михайлова.