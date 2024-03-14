Средства республиканского материнского капитала разрешили использовать на реконструкцию дома блокированной застройки

Блокированная застройка — это жилой дом, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами. На российском рынке загородной недвижимости этот тип застройки называется таунхаус.

До сих пор семьи не могли использовать средства маткапитала для улучшения жилищных условий, потому что такое жильё не попадало под определение «объект индивидуального жилищного строительства».

По данным Минтруда Чувашии, в 2023 году 1092 семьи направили средства республиканского материнского капитала на улучшение жилищных условий, 329 — на образование ребенка, 13 — на покупку автомобиля, 330 семей получили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

С 1 марта 2024 года республиканский материнский (семейный) капитал предоставляются исключительно в электронном виде.

чувашинформ.рф