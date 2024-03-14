Более 1 200 волонтеров помогут жителям Чувашии проголосовать за объекты благоустройства

15-17 марта, в дни выборов Президента, по всей стране стартует всероссийское голосование за новые объекты благоустройства. В этом году оно пройдет в новом формате – жителям необходимо отдать свои голоса за объекты для благоустройства в следующем году в пунктах голосования. О том, как будет проходить этот процесс, в ходе прямого эфира на площадке ЦУР Чувашии рассказали замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ – главный архитектор Чувашии Алена Протасевич и директор Центра молодежных инициатив Лилия Шакурова.

Главный архитектор республики рассказала, что в этом году на голосование вынесено более 55 объектов и дизайн-проектов в 5 городах и 20 муниципальных округах республики. Из них в 2025 году будет благоустроено 25 территорий, набравших наибольшее количество голосов жителей.

15, 16 и 17 марта в пунктах голосования жителей встретят и проконсультируют волонтеры. Адреса пунктов можно уточнить на сайте национальныепроекты.рф/благоустрой.

Директор Центра молодежных инициатив отметила, что набор волонтеров продолжается. И, если у жителей есть желание присоединиться к дружной команде добровольцев, то сделать это можно, пройдя регистрацию на сайте ДОБРО.РФ.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

cheb.mk.ru