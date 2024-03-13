Сила России – в единстве народа

По всей стране партия «Единая Россия» провела митинги-концерты «Вместе! За Россию!». Участников форумов-концертов в регионах по видеосвязи приветствовал Председатель партии Дмитрий Медведев.

В Чебоксарах участники форума собрались на Красной площади. В масштабном мероприятии «Единство народа» приняли участие активисты «Единой России», представители Молодой Гвардии, Ассамблеи народов Чувашии, общественных организаций, сотрудники предприятий, а также жители столицы Чувашии.

На митинге прозвучали слова о поддержке инициатив, идей и предложений Президента России, озвученные в Послании к Федеральному Собранию, о ближайших планах и тех вопросах, решение которых считается принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны.

В своем выступлении Секретарь Чувашского реготделения «Единой России», Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов отметил, что Россия – это государство с богатой историей и мирным сосуществованием всех народов и национальностей, которые вносят свой вклад в развитие и процветание нашей великой Родины. Сегодня Россия достигает успехов в экономике, занимая пятую позицию в мировом рейтинге и первую в Европе.

В рамках мероприятия на Красной площади Чебоксар развернули самый большой в ПФО триколор площадью 1,5 тысячи квадратных метров.