Уборка снега и наледи остается в ТОПе обращений жителей Чувашии

В преддверии весны жители республики уже меньше пишут в соцсетях о необходимости уборки снега, но, по статистике ЦУР Чувашии, тема по-прежнему занимает первое место в ТОПе обращений в органы власти. С начала года таких сообщений опубликовано 5,5 тысяч.

Один из последних комментариев поступил от чебоксарцев – о необходимости посыпать песком «гору от Байконура до Садового».

Из Канаша написали, что неплохо бы очистить от снега несколько лестниц, по которым приходится проходить потребителям газа для его оплаты.

В обоих случаях сообщения были зафиксированы и обработаны специалистами ЦУР Чувашии, и по сигналу горадминистраций указанные территории привели в порядок.

чувашинформ.рф