93 года назад в СССР было основано физкультурное движение ГТО

1 марта 1931 года в Советском Союзе был введен Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО).



В первый год советской власти ВЦИК РСФСР принимает декрет «Об обязательном обучении военному искусству». Начиная с апреля 1918 года, мужчины и женщины от 18 до 40 лет обязаны обучаться военному делу по месту работы. По всей молодой стране создаются военно-спортивные объединений и специализированные общественные организации.

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение с предложением о введении единого критерия для оценки физической подготовленности молодежи и установления единых норм и требований к физической подготовке людей разного возраста. Лучших в каждой возрастной группе, выполнивших нормативы, предлагалось награждать специальным значком «Готов к труду и обороне». Инициатива получила признание и поддержку среди населения. Всесоюзным советом физической культуры был разработан проект комплекса ГТО и представлен для обсуждения в партийных организациях и общественного обсуждения.

11 марта 1931 года проект первого комплекса ГТО был принят практически без поправок и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. Сформулирована была и цель комплекса — «дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения…».

К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. Особым условием было удовлетворительное состояние здоровья. Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал выполнение 21 испытания, 15 из которых носили практический характер:

— бег на 100, 500 и 1000 метров;

— прыжки в длину и прыжки высоту;

— метание гранаты;

— подтягивание на перекладине;

— лазание по канату или шесту;

— поднимание патронного ящика весом в 32 кг и безостановочное передвижение с ним на расстоянии 50 м;

— плавание;

— умение ездить на велосипеде или умение управлять трактором, мотоциклом, автомобилем;

— умение грести 1 км;

— бег на лыжах на 3 и 10 км;

— верховую езду и продвижение в противогазе на 1 км.

Результаты заносились в билет физкультурника. Значкисты ГТО имели льготу на поступление в специальное учебное заведение по физкультуре и преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях и физкультурных праздниках республиканского, всесоюзного и международного масштаба. В 1931 году значкистами ГТО стали 24 тысячи физкультурников. Первым обладателем знака ГТО I ступени стал знаменитый конькобежец Яков Федорович Мельников, первый заслуженный мастер спорта СССР.

В советское время комплекс претерпевал много изменений, но продолжал оставаться основой физического воспитания. В 1991 году в связи с распадом СССР, комплекс был исключен из образовательных программ, что привело к фактическому прекращению его существования как массового явления.

С 1 сентября 2014 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 был введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Фото pulse.mail.ru

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