Житель Чувашии нашел на берегу Малого Цивиля аметисты

Сенсационное открытие совершили участники клуба любителей истории «Огонёк» в Цивильском округе. На очередной встрече в центральной библиотеке один из «исследователей» родного края представил несколько крупных аметистов, найденных в Прицивилье, на древней стоянке-мастерской Шолме. Об этом сообщают в госпаблике Цивильского округа.

По информации госпаблика, камни обнаружил житель Цивильска, им не одна тысяча лет. В древности аметистами украшали различные сосуды. Заметить минерал не так-то и просто. «Он может лежать вверх неприглядной стороной или только на определенной части пригорка. Внешне он выглядит неприглядно, зато внутри поражает красотой», – приводят слова участника клуба «Огонёк» в публикации.

Историк-любитель, обнаруживший аметисты, даже и не подозревал, что перед ним самый дорогой из кварцевого семейства минерал. Обнаружил он камни на Шолме два года назад. Всё это время они лежали у него дома. Лишь придя в местный клуб «Огонёк» и показав находку другим любителям истории, стало понятно, какие уникальные артефакты хранит цивильская земля.

Кстати, городище Шолма, расположенное к северо-востоку от города Цивильска – одна из самых древних стоянок, которая датируется эпохой палеолита и мезолита. Это примерно 5 тысяч лет до нашей эры. Археологи обнаружили там три мастерские для обработки кремня и изготовления каменных орудий. В Чувашском государственном институте гуманитарных наук также подчеркивают: люди жили на этом пригорке, вели хозяйство, охотились на бизонов, северных лошадей, северных оленей. Развитие данной территории ученые связывают с переселением древних охотников с Среднего Дона на Приволжскую возвышенность.

cheb.mk.ru