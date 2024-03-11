Глава Чувашии Олег Николаев ввел дополнительные меры поддержки многодетных семей

С учетом обновленных критериев к статусу многодетной семьи прогнозно численность многодетных семей увеличится на 30%.

Установлены следующие новые меры поддержки многодетных семей:

обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения;

прием детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, находящиеся в ведении Чувашской Республики, в первоочередном порядке;

предоставление льгот при посещении физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики;

предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты.

С 2020 года поступательно расширялся комплекс региональных мер поддержки семей. В республике действуют уникальные меры социальной поддержки:

введение единовременной денежной выплаты (сертификата) в размере 250 тыс. рублей взамен предоставления бесплатного земельного участка многодетным семьям, такую поддержку уже получили 129 семей;

с 2023 года каждый ребенок, родившийся в Чувашии, получает подарок «Я родился в Чувашии», на сегодняшний день подарок получили более 8670 семей;

расширен перечень направлений на распоряжение средствами регионального материнского капитала, теперь семьи могут потратить денежные средства на покупку автомобиля. В 2023 году средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядились 1764 семьи. Всего распорядились средствами на покупку автомобиля 19 семей;

обеспечение жильем многодетных семей с пятью и более детьми: полностью обеспечены жильем семьи с 8 и более детьми в 2021 году, с 7 и более детьми в 2022 году, с 6 и более детьми в 2023 году. В 2024 году жильем будут обеспечены 157 многодетных семей с 5 и более детьми и 414 детей-сирот;

внедрена программа социальной газификации в том числе для малообеспеченных, многодетных семьи и семей, воспитывающих ребенка-инвалида;

освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили;

организация бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей;

комплекс мер поддержки семьям участников СВО.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.