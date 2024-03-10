Явка на выборы зависит и от информированности избирателя

В процессе подготовки к любым выборам важно донести до избирателей всю информацию о выборах, рассказать о формах голосования. Чтобы решить эту задачу ЦИК России запустила проект «ИнформУИК». Остановимся на нем подробнее.

В ходе его реализации в Чувашии работают более 3,5 тысяч обходчиков. Это члены участковых комиссий — представители разных партий, которые ходят по домам и рассказывают о кандидатах, за которых можно проголосовать, и о формах голосования.



В ходе этой работы итоги оказались следующими: 88,6 % граждан сказали, что придут на выборы, ещё 4,5 % — что скорее придут. Используя различные математические модели, можно предположить, что явка на выборах Президента России в Чувашии будет более 80 %.



Каким способом люди хотят проголосовать? Выяснилось, что более 55 % предпочли бы традиционно проголосовать на участке, более 25 % — с помощью ДЭГ, около 10 % — на дому и около 2 % — на избирательном участке по их месту нахождения в дни голосования 15, 16 и 17 марта.

Избирательные комиссии в республике приложили немало усилий, чтобы проинформировать граждан о планируемых обходах, поэтому и реакция людей на посещение обходчиков была спокойной. К тому же, они были легко узнаваемы — у них были брендированная накидка и сумка и, конечно же, удостоверение члена участковой избирательной комиссии.



Как отмечают эксперты, реализация проекта «ИнформУИК» может значительно повлиять на электоральную активность граждан. К примеру, в прошлом году на региональных и местных выборах участковые комиссии работали с подобным проектом, и на тех участках, где был подомовой обход, явка на 19 % была выше по сравнению с голосованием на предыдущих аналогичных выборах. Это связано с тем, что избиратели получили всю информацию о предстоящих выборах и формах голосования.



Выборы Президента России — важнейшее общественно-политическое событие на ближайшие 6 лет. Формы голосования позволяют избирателю проголосовать там, где ему удобно. Важно не оставаться в стороне и принять участие в выборах Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года.