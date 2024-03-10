Моя профессия -архивист!

Архив — не только след вчерашнего дня, принадлежавшего нашим предшественникам. Это мы сами в завтрашнем дне. Мы — глазами завтрашних потомков. Проведение исторических уроков — одно

из направлений работы архива Шумерлинского муниципального округа.



В преддверии празднования Дня архивов России, который отмечается 10 марта, в Торханской сельской библиотеке прошел исторический урок в форме профориентационной беседы с учащимися 1-4 классов Ходарской школы им. И.Н. Ульянова.

Архивист, пожалуй, одна из самых интересных в современном мире профессий. Ведь он имеет дело с документами, возраст которых исчисляется веками. Эти документы очень важны для учёных, историков, писателей, журналистов, политиков и многих других людей. Задача сохранить эти документы чрезвычайно важна, потому что для изучения прошлого, прежде всего, необходимо ознакомиться с документами той или иной эпохи.



Ребята узнали о том, чем же занимается человек, в трудовой книжке которого указана должность архивиста, какие требования предъявляются сегодня к этой профессии, что надо знать и где получить образование, а также узнать, что такое архив, как он работает, что за документы там хранятся и какую значимость для общества имеет архивная служба.



Во время увлекательной беседы школьникам представилась возможность увидеть подлинники документов похозяйственных книг Торханского сельского Совета народных депутатов трудящихся за 1943—1945 гг., в которой указаны сведения о знаменитом земляке — заслуженном художнике Чувашской Республики Петре Владимировиче Сизове.



Неподдельный интерес вызвал рассказ о работе автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Чувашской Республики. В ответ на сыпавшиеся вопросы: «Зачем она нужна?», «Какую информацию в себе хранит?» ребятам пояснили, что с помощью этой информационной системы, имея доступ в Интернет, можно узнать о документах, хранящихся в архиве, просмотреть электронные образы некоторых документов или заказать дела для работы в читальном зале архива. Ход урока сопровождался показом видеоролика об архиве Шумерлинского МО.



Школьники с интересом познакомились с архивом и архивистом. Благодаря уроку девчонки и мальчишки смогли узнать о профессии. Уходили они с уверенностью в том, что архивист – познавательная, актуальная, востребованная профессия. Вполне возможно, кто-то из нынешних школьников, спустя годы, придёт в архив работать. И это, наверное, будет лучшим результатом урока «Моя профессия — архивист!»



С. Кузьмина, зав. муниципальным архивом Шумерлинского МО.