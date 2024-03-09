С новосельем, сельский клуб!

В Русских Алгашах торжественно открылся новый клуб

Мечта алгашинцев о современном, комфортабельном клубе наконец воплотилась в жизнь. Строительство нового учреждения культуры стало возможным в рамках муниципальной

программы «Развитие культуры» и благодаря выделенному на благое дело в прошлом году

из местного бюджета 6 млн 900 тыс. рублей.

Необходимость строительства сельского клуба жители Русских Алгашей поддержали безоговорочно. В стенах старого учреждения культуры, не менее двух десятков лет базировавшегося в стенах магазина Аликовского райпо, его жизнедеятельность уже не рассматривалась: ремонту полусгнившее помещение просто не подлежало. Все праздничные мероприятия, сходы граждан, собрания и выборы несколько лет проводились в стенах библиотеки. Календарные праздники вообще устраивались на улице. А в Русских Алгашах народ общительный и активный: и молодежь, и сельчане старших возрастов желают встречаться, общаться, посещать концерты и вместе отмечать праздники.



Подготовку площадки для монтажа подрядчик — общество с ограниченной ответственностью «МБЗ» (г. Чебоксары) — начал в начале лета, непосредственно к строительству приступил в августе. В рекордно короткие сроки, к концу осени, здание было готово. Некоторое время ушло на внутренние отделочные работы, подготовку убранства, пошив одежды сцены, приобретение мебели.



В блочно-модульном сельском клубе общей площадью 150 кв. м расположены зрительный зал на 49 мест, кабинет заведующего, кабинет кружковой работы, помещение для хозяйственных нужд, санузел. Это абсолютно современное, комфортабельное здание со всеми удобствами. Здесь каждый уголок сделан для людей и оформлен с любовью.



Разделить с сельчанами радость от открытия клуба, состоявшегося в прошлый четверг, прибыла министр культуры Чувашии Светлана Каликова. К торжественному событию творческий коллектив работников культуры округа подготовил яркую концертную программу. Зрителей было — яблоку негде упасть! Соскучившиеся по празднику жители села аплодисментов не жалели. Радовались и стар, и млад!



Напутственные слова сказаны! Алая ленточка перерезана! С новосельем, сельский клуб! Пусть в твоих окнах всегда горит добрый свет. Возрождай старые традиции, живи на радость селянам!

Ольга Дмитриева.









Виталий Спиридонов, начальник Русско-Алгашинского территориального отдела:

Русские Алгаши, пожалуй, единственное сельское поселение, где в последние годы клуба практически не было. Жители села были лишены возможности посещать концерты, организовывать праздники и вечера отдыха, творчески развиваться. И вот в прошлом году, во многом благодаря объединению сельских поселений в единое управление, из местного бюджета были выделены необходимые средства. Мы выражаем слова благодарности руководству района и подрядчику — обществу с ограниченной ответственностью «МБЗ» в лице руководителя Сергея Лазаревича Сорокина за реализацию проекта. Клуб был построен в рекордно короткие сроки! Теперь с наступлением теплой погоды мы планируем благоустроить прилегающую к клубу территорию. А уже в следующем году, в рамках программы инициативного бюджетирования, на благоустроенной территории установим памятник павшим землякам в Великой Отечественной войне, в локальных войнах, в зоне СВО.

Татьяна Чебутаева, заведующая сельским клубом:

Строительство нового клуба – это поистине историческое событие! Трудно передать словами все переполняющие чувства! Неудобства с отсутствием клуба теперь уже остались позади, а планов на будущее у нас громадье! Кроме работавших ранее кружков и клубов по интересам, мы планируем организовать детскую театральную студию, другие творческие кружки.

К сожалению, нам как воздух не хватает гармониста! Вокальный ансамбль «Алгашиночка» нуждается в новом дыхании. Хочется надеяться, что в стены нового клуба к нам обязательно приедет специалист.

Отрадно, что в рамках федерального проекта «Культура малой родины» нам дополнительно выделено 515 тыс. рублей на приобретение телевизора, компьютерной и оргтехники, звукового и светового оборудования. С нетерпением ждем поступления новой техники, чтобы работать в полную силу.

Татьяна Мумикова, зав. библиотекой:

Значимость этого события трудно переоценить. Строительство нового клуба для всех алгашинцев было давней мечтой. И вот за несколько месяцев эта мечта на наших глазах воплотилась в жизнь. На открытие клуба пришли и дети, и молодежь, и бабушки — не менее 100 человек. Чувствовалось, как этого события ждали!

Людмила Слепова, староста Русских Алгашей:

От имени всех алгашинцев выражаю слова благодарности руководству округа и Чувашской Республики за реализацию такого проекта и воплощение нашей мечты в жизнь.У нас очень общительные бабушки, активная молодежь. Уверена, каждый найдет в новом клубе занятие по душе.