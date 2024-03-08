Зрители телеканала «Новая реальность» давно уже не представляют субботний вечер без местных новостей. «Добрый вечер! В эфире – «События недели». Сегодня в программе…» Это привычное приветствие в сопровождении ритмичной музыки стало визитной карточкой канала. А его одним из самых узнаваемых тележурналистов на протяжении многих лет по праву является Наталья Михеева. И отнюдь не случайно.

Яркая, харизматичная телеведущая ворвалась на телеэкраны шумерлинцев в апреле 2005 года. Тогда частный телеканал «Новая реальность» только-только начинал делать первые шаги по созданию своего телевизионного вещания. Это был чисто социальный проект, призванный выполнять важную миссию по информационному освещению жизни города и его жителей. Собственно, таковым он остается и по сей день, за что и телевизионщики, и телезрители благодарны его основателю и владельцу — Андрею Чуенкову.

Наталья — коренная шумерлинка. Родилась в простой, как сама говорит, классической семье, положительной во всех отношениях. Мама с папой вот уже более сорока лет идут рука об руку вместе. Это уважаемые в городе люди, посвятившие свои трудовые биографии градообразующим заводам. А дочери, Наталья и Екатерина, получились натурами творческими. В школе № 1 Наталья училась на отлично: в аттестате всего две четверки (по черчению и по физкультуре). Признаётся, что всегда была школьницей, как сейчас говорят, с активной гражданской позицией: участвовала во многих проводимых в школе мероприятиях, читала со сцены стихи, участвовала в театральных постановках. Ей доставляло истинное удовольствие чувственно чеканить каждое слово, совершенствовать свою дикцию. Хорошо писала сочинения, и письменно, и устно грамотно излагала свои мысли. В старших классах, во время каникул, с удовольствием работала вожатой в пришкольном лагере. Учителя, наблюдая, как Наталье нравится возиться с младшими школьниками, все как один стали направлять ее на педагогическую стезю. Так и получилось – к окончанию школы девушка твердо решила поступать учиться на педагога. Направление выбрала по душе – факультет иностранных языков. Наталья с чувством огромной благодарности вспоминает своего учителя Маргариту Валентиновну Хохлову. Именно она привила своей ученице Наташе Морозовой огромную любовь к английскому языку. Обучение на очно-заочном отделении чебоксарского филиала Московского государственного открытого университета им. М. Шолохова позволило на втором курсе пойти работать. По приглашению своего учителя Н.Г. Лушиной Наталья пришла в родную школу учителем английского языка и вожатой одновременно. В паре со своей учительницей английского М.В. Хохловой (с того момента уже коллегой) она проводила уроки в пятом и шестом классах, с радостью вводила в учебный процесс элементы игры и не без удовольствия наблюдала за успехами своих учеников. В должности вожатой организовывала школьные мероприятия, писала сценарии, выступала в роли ведущей. Ей всегда нравилось работать со словами, в подготовке к какому-либо мероприятию экспериментировать с текстами, с речью.

«Слова — они, как бусинки — их осторожно нанизываешь на тоненькую ниточку… Если чувствуешь, что получается не очень красиво, бусинки и ниточки можно переставлять, менять местами. И в итоге получается настоящее ожерелье», — витиевато объясняется в любви к избранному делу наша героиня. За три года работы в школе Наталья поднаторела в ораторском искусстве, стала уверенней держаться на людях. Опыт учительства окончательно укрепил веру в себя и невольно привел к осознанию того, чем в дальнейшем ей хочется заниматься в жизни. В период работы в школе Наталья стала проявлять неподдельный интерес к появившимся тогда видеокамерам: снимала проводимые мероприятия, создавала видеоролики о школьных событиях, с учениками или коллегами монтировала отснятые сюжеты. Окончив с красным дипломом университет, она стала полноправным учителем английского языка. Креативной, яркой, ищущей. Молодой специалист так активно проявляла себя, что уже на третий год работы руководство школы готово было выдвинуть её на участие в городском этапе республиканского конкурса «Учитель года». Но судьба распорядилась иначе — нашу героиню ждало телевидение…



По приглашению предпринимателя Андрея Чуенкова весной 2005 года Наталья органично влилась в команду «Новой реальности» и вместе с единомышленниками с головой окунулась в волшебный мир телевидения. Тележурналист как сейчас помнит свою первую программу «Женский праздник глазами мужчин». «8 марта мы с Андреем Михайловичем вышли на Масленицу с опросом мужчин о празднике и о женщинах. Я – корреспондент, мой шеф – оператор, — улыбаясь, вспоминает Наталья. — Это был мой первый опыт телеинтервью». Новоиспеченные телевизионщики успешно смонтировали яркий, насыщенный эмоциями и узнаваемыми лицами получасовой фильм и показали в эфире. Успех окрылил! Андрей Чуенков, глядя в распахнутые глаза своей подопечной, тогда сказал: «Дерзай! У тебя всё получится», — и доверил ей свое детище. Затем в штат был принят оператор и дело пошло. Сразу было решено снимать еженедельные шумерлинские новости. Делать их живыми, не скучными, без лишнего пафоса. Выбранной концепции канал придерживается и сейчас. «Работали сначала «на коленках», — вспоминает Наталья, — потом постепенно под студию было оборудовано помещение». Теперь телеканал «Новая реальность» – это комфортабельная студия с солидным арсеналом телекоммуникационного оборудования.



Кому-то может показаться, что получасовое новостное вещание — продукт «легковесный». Отнюдь! Напротив, за каждым репортажем или интервью – часы, а то и дни подготовки. Съемки, монтаж, подготовка закадрового текста и музыки, озвучка… А еще созвоны, переговоры, обсуждения.

Каждый телеметр будущего новостного сюжета тщательно шлифуется и выверяется. И всё это для того, чтобы в 3-минутный сюжет вместить всю объемную информацию и, главное, донести ее до зрителя вкусно, достоверно и непредвзято одновременно.



Так сложились жизненные обстоятельства, что в 2008 году Наталья перешла работать в компанию «Универсал». В течение десяти лет в должности менеджера она принимала заказы, оформляла документы, много общалась с людьми. Там ей как нельзя кстати пригодилась врожденная коммуникабельность, открытость и доброжелательность. Эти качества новоиспеченного менеджера наверняка помогли компании привлечь не один десяток новых клиентов. В этот период от телевидения Наталья была оторвана, но, как оказалось, ненадолго. По приглашению руководителя компании в 2016 году она вновь вернулась на телеэкраны в качестве автора и ведущей программы «Выбор за вами», тем самым совмещала работу в двух организациях. В доброй, по-семейному теплой обстановке Наталья проводила розыгрыши ценных призов среди абонентов «Новой реальности». Счастливые обладатели телевизоров, утюгов, фенов, телефонов и других товаров определялись путем компьютерного жребия. За 6 лет существования программы десятки шумерлинцев получили из рук симпатичной ведущей памятные подарки и море положительных эмоций. «Проект пока заморожен, – призналась нам Наталья. — Последний эфир программы «Выбор за вами» состоялся летом 2022 года. В период проведения специальной военной операции далее с телеэкранов раздавать призы мы посчитали неуместным».



В «Новую реальность» Наталья Михеева окончательно вернулась в 2020 году, с чистого листа приступив к отложенной на время миссии по подготовке новостных «Событий недели». И вновь встречи, интервью, репортажи, сюжеты. В команде с операторами — Виталием Антоновым и Артемом Царьковым тележурналист не устает нести шумерлинцам главные городские и окружные вести. Но не только. В копилке телевизионщиков есть и другие телепродукты: тематические программы «Есть вопросы», «Камерный вечер», «Пять минут здоровья», «Техноблог», «Теледоктор», «Ты – предприниматель», цикл передач «О вере и жизни» и др. По заказу заводов, предприятий, организаций и учреждений творческая команда телекомпании «Новая реальность» создает им представительские фильмы и ролики. Достаточно вспомнить увидевшие свет фильмы о комбинате автофургонов, пожарной части, шумерлинском футболе.



Наша собеседница не устает повторять, что телевидение – это командная работа, а конечный результат зависит от вклада каждого. Отдельная гордость Натальи и ее коллег – сотрудничество с российской системообразующей дорожно-строительной компанией «Автобан». В период строительства федеральной трассы М-12 ребята в течение года выпустили 12 сюжетов, которые снимались не только на территории Чувашии, но и в Арзамасе, и в Муроме. Приятно удивленное результатом работы шумерлинских телевизионщиков руководство «Автобана» пригласило ребят в Калугу снять серию репортажей об открытии и деятельности нового предприятия – ООО «Автобан-Эксплуатация». Это, по признанию Натальи, было незабываемым трехдневным опытом командной работы нон-стопом: репортажи, интервью, синхроны…



СМИ – это своеобразный мостик между народом и представителями власти. «Новая реальность» не единожды освещала в своих новостях сложные ситуации по итогам трехсторонних встреч между населением, подрядчиком и представителями администрации. Достаточно вспомнить период активного благоустройства дворовых территорий. В рамках такого общения, как правило, озвучиваются наболевшие вопросы, решаются проблемные моменты.



В каждую освещаемую тему Наталья вникает от и до. Отличница по натуре признается, что никогда не выпустит в эфир сырой материал. Изучить тему, вникнуть в суть – основа журналистики. Без этого хороший сюжет не сделать. И этому важному правилу наша героиня следует безоговорочно. А когда материал получается качественным, положительные отзывы и звонки с благодарностями не заставляют себя долго ждать. «Все переживания, нервные моменты, ненормированный рабочий день, работа почти без выходных с лихвой компенсирует обратная связь с телезрителями», – говорит Наталья.- Это в нашем деле самое приятное».



В копилке телекомпании немало заслуженных признаний и наград. Не единожды «Новая реальность» становилась победителем и призером республиканских конкурсов среди журналистов «Чувашия против террора» и «Цифровая Чувашия». Одна из недавних побед — второе место в конкурсе «Чувашия против террора» за цикл программ «Новости Zа Победу» о поездке шумерлинских волонтеров в зону СВО. Было снято 9 сюжетов продолжительностью от 10 до 20 минут. «Это особый проект, — говорит Наталья. – Каждый выпуск — это репортаж с места событий, снятый оператором Виталием Антоновым, который не побоялся отправиться в зону СВО с другими волонтерами во главе с Андреем Чуенковым летом 2023 года. Наталья постоянно держала связь с волонтерами и на основе их рассказов и видео, снятых на территории бывшей Украины, писала тексты к выпускам, рассказывающим о 16-дневной поездке. «Это была эмоционально тяжелая работа, пропущенная через себя».



Тема волонтерства возникла в жизни компании «Новая реальность» после объявленной частичной мобилизации осенью 2022 года. Руководитель компании Андрей Чуенков с первых дней стал поддерживать шумерлинских мобилизованных ребят. Осознавая значимость этого дела, он тогда выделил первые 300 тысяч рублей, и сотрудники компании выехали в Чебоксары и закупили большую партию необходимых нашим бойцам вещей. Но этого явно было недостаточно! И тогда было решено объявить сбор средств. Так появилось волонтерское движение «Zа ПОБЕДУ!» и соответствующая группа в телеграм-канале. Если поначалу на собранные деньги закупалась одежда, палатки, медикаменты, то позднее было решено средства направлять исключительно на приобретение высокотехнологичного оборудования. Это нашим воинам важнее втройне! На сегодня волонтерами собрано более 15 млн руб. Каждому рублю ведется строгая отчетность. В зону боевых действий доставлены и продолжают регулярно доставляться десятки квадрокоптеров, в том числе и оснащенные тепловизионным оборудованием, тепловизоры, коллиматорные прицелы, металлоискатели, рации, солнечные батареи, планшеты, телефоны.



Тема волонтерства на телеканале «Новая реальность» находит самое широкое информационное освещение. Журналисты не устают повествовать о том, как сплачиваются наши земляки в деле помощи фронту: собирают гуманитарную помощь, плетут сети, шьют белье и сообща достигают поставленных целей. С телеэкрана неоднократно рассказывалось о подвигах наших бойцов и их наградах, порой посмертных…



Наталья Михеева с самого начала включилась в волонтерскую деятельность: вместе с другими добровольцами делала заготовки и заливала окопные свечи, занималась закупкой парафина. Тележурналист постоянно осуществляет координацию сортировки и доставки гуманитарного груза по назначению.



Несмотря на практически ежедневную многофункциональность и многозадачность, Наталья всегда держит руку на пульсе и в любую минуту готова выехать на значимое событие. Признаётся, что в её машине дожидаются своего часа как туфли на каблуках, так и валенки, кроссовки, другая удобная обувь… Потому что невозможно предугадать, куда в следующий момент пригласят съемочную группу. Наталья улыбается, что половина её гардероба – красивые платья, блузы и юбки, спортивная одежда – «живет» на студии. Чтобы всегда быть во всеоружии и в любой момент быть готовой к непредсказуемому дню.



Наталья с удовольствием принимает приглашения быть ведущей городских мероприятий и очень ценит моменты общения со зрителями глаза в глаза. «Слышать дыхание зала – это совсем другие эмоции, другое волнение», — констатирует наша собеседница.



У представителей творческих профессии мыслительный процесс не заканчивается ни днем, ни ночью. И Наталья Михеева не исключение. Как глубоко творческая личность она пишет стихи. Чаще всего, признаётся, это отклик на значимые события в жизни, и не только личной. Одно из таких стихотворений легло в основу патриотической песни «За победу», музыку к которой по заказу Натальи написал Р. Бардасов. Шумерлинские зрители имели возможность слышать эту мощную композицию на городских мероприятиях и концертах в исполнении студии «Артон» ДК «Восход».

Самые главные критики Натальи – её родители. К их мнению она всегда прислушивается, следует советам. А как иначе? «Мама с папой – мои самые первые помощники в деле воспитания шестилетнего сына Семёна, за что я им безмерно благодарна! – признается она. — Что бы я без них делала с таким плотным рабочим графиком?» О сыне Наталья может говорить бесконечно. Мальчуган растет смышленым и не по годам любознательным. «Сын – моя гордость, мое счастье, мое продолжение!» — восклицает мама.



Наталья считает себя счастливой во всех отношениях женщиной. У нее есть надежный тыл: родители, сын, сестра, любимый мужчина. Она занимается любимым делом и благодаря накопленному с годами знаниям по праву является высококлассным тележурналистом. Сегодня она уже готова поработать в крупной телекомпании. «Мечтаю применить весь свой наработанный опыт в команде настоящих профессионалов, там, где разграничены обязанности и где будет возможность смаковать свои сюжеты», — улыбаясь, говорит наша героиня. Воплотится ли в жизнь эта мечта, покажет время. А на сегодня Наталья Михеева очень востребована здесь, в родном городе. Камера готова? Пишем!

Ольга Дмитриева.