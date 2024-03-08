Есть женщины, что делают мир лучше

В канун 8 Марта наша газета традиционно знакомит читателей с яркими представительницами прекрасного пола. С активными, интересными, позитивными, с теми, кто делает жизнь вокруг себя лучше и прекрасней. Одной из таких женщин является Наталья Александровна Осипова — заместитель директора гимназии № 8, учитель географии, волонтер с горящим сердцем, замечательная мама и жена.

Активная жизненная позиция Натальи Александровны проявлялась еще в школьные годы: член совета дружины школы, комсорг класса, а затем и школы, участница военно-спортивной игры «Зарница», одна из ведущих чтецов школьных и городских вечеров и смотров-конкурсов.

Директором школы № 6, где училась Наталья, в то время был Михаил Григорьевич Лотря. Н.А. Осипова вспоминает, как будучи в 10-м классе, инициативная группа одноклассников обратилась к нему с настойчивым предложением провести в школе радиоузел. И ведь уговорили! «Рукастые» и активные ребята сами радиофицировали школу и с тех пор каждое утро в образовательном учреждении начиналось со спортивной зарядки и школьных новостей, транслируемых с помощью радиовещания.



Своей будущей профессией Наталья заинтересовалась еще в четвертом классе. Интереснейшие уроки природоведения Надежды Ивановны Самойловой не просто увлекали школьников, они давали знания и определили дальнейший профессиональный путь многих учеников школы № 1, где Наталья обучалась до 5 класса. Часто учитель и ученица оставались после уроков и вместе проводили эксперименты и мини-исследования горных пород и минералов. В последующие годы интерес к естественным наукам развивала учитель географии школы № 6 Людмила Васильевна Григорьева.



Поступив в Казанский государственный университет на географический факультет, Наталья выбрала специализацию геоморфолога. Будучи студенткой, участвовала в университетских научно-практических конференциях, а во время производственных практик — в описании нового генетического типа четвертичных отложений. В общем, была вся в науке.



По окончании 5 курса с красным дипломом она возвращается в Шумерлю — в 1993 году многие геологические партии были закрыты. Наталья Александровна решила ненадолго устроиться работать в школу. Планировалось, что это будет на год. Получилось так, что один год продолжается по сей день. Попав в школу, Н.А. Осипова в школе и осталась.



«Я начала работать учителем географии, занималась с детьми. Мечту о науке я перенесла на своих учеников, с которыми мы стали писать исследовательские работы и участвовать в научно-практических конференциях. Тогда в Чувашии это только зарождалось. Первыми в первых научно-практических конференциях из Шумерли приняли участие Александр Димитриев (теперь уже учитель гимназии) и Дмитрий Назаров», — вспоминает Наталья Александровна.



Это потом уже были многочисленные Республиканские конференции-фестивали творчества обучающихся «Exelsior», всероссийские научно-практические конференции под эгидой Роскосмоса, на которых ученики Натальи Александровны становились многократными победителями и призерами, награждались путевками в Артек. Валерия Суркова, чья работа вошла в тройку лучших Всероссийских детско-юношеских научных чтений имени Сергея Королева, была удостоена особой награды — путевки на Байконур.



Очень важно создавать для ребят траекторию успеха, чтобы они видели свои возможности и свое будущее. Ученики Натальи Александровны весьма успешны — участвуют на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников, становятся призерами. Этот год не стал исключением: одиннадцатиклассник Демид Егоров занял 2-е место на республиканском этапе ВОШ.

Целеустремленный юноша, призер отборочных этапов МГУ и СПБГУ, собирается поступать на геологический факультет, и они с педагогом активно над этим работают.



У Натальи Александровны немало и личных достижений — они с коллегой, Светланой Владимировной Кощеренковой, становились победителями первого конкурса лучших учителей России в 2006 году и удостоились гранта в размере 100 тысяч рублей. Опытный педагог награждалась Почетными грамотами Минобразования Чувашии, Минпросвещения России, является заслуженным учителем Чувашской Республики.



Географ любит путешествовать не только по карте! Наталья Александровна не исключение. Учитель считает, что географы, ведущие в школьном курсе страноведение, могут более емко рассказать о стране, если случилось хотя бы один раз в ней побывать. Много путешествуют и ученики гимназии. Разновозрастные группы детей вместе с учителем выезжали на экскурсии в Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, а также в Польшу, Чехию, Австрию, Италию.



Наталья Александровна отличается чутким сердцем и отзывчивостью. Особенно это проявилось с началом СВО, когда она не смогла остаться в стороне от поддержки наших солдат. Еще в начале частичной мобилизации, откликнувшись на просьбу помочь в сортировке лекарственных препаратов и медицинских изделий для мобилизованных земляков, они с учителями гимназии в здании райвоенкомата кропотливо собирали аптечки первой помощи. Все это пришлось выполнить за считанные часы, ведь уже утром ребята уезжали в учебную часть.



Однажды в одной из групп Шумерли, созданных для поддержки бойцов СВО, Н.А. Осипова прочитала обращение военнослужащего с просьбой помочь батарее гаубичного артиллерийского дивизиона в приобретении предметов, необходимых в военно-полевых условиях. Но группа занималась иным направлением, и просьба осталась без внимания. Наталья не смогла пройти мимо нее и уже в личном сообщении спросила, чем она сможет помочь?



Так и завязалось общение с одним из бойцов, который оказался родом из нашей республики. Его группе из 10 человек была оказана помощь. Позже боец прислал видеосообщение с благодарностью и с большим удивлением, что нашлись те, кто откликнулся на просьбу незнакомых людей.



К Наталье Александровне присоединились и учителя гимназии: Ирина Швецова, Надежда Олейникова, Татьяна Воронина, Татьяна Архипова, Татьяна Матросова, Наталья Демина. Совместными усилиями они оказывают помощь на постоянной основе. Оптические прицелы, дизельный генератор, бензопилы, цепи к ним, масло, кувалды, лопаты, спальные мешки, одежда и др. — все это отправляется ребятам в зону СВО, которые всегда рады посылкам из Шумерли. В последний раз очередные посылки отправили через Почту России. Бойцы были в шоке, что им фельдъегеря доставили посылки прямо в землянку.



«Возможно, потребность помочь бойцам связана с тем, что мы то поколение, которое вживую видело своих дедов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, участников военных конфликтов в Афганистане и Чечне, среди которых были и ребята из шестой школы, не возвратившиеся домой. Все это проходило через нас. Сейчас наше мирное небо ценою своей жизни защищают наши ученики, еще мальчишки, и мы не можем оставаться в стороне от этого», — делится Наталья Александровна.



В любых начинаниях Н.А. Осипову поддерживает семья — муж, Сергей Михайлович, и дочь — Мария.

«Я считаю, что у меня все получилось и сложилось. Любимый муж, дочь, а теперь и внучка. Всем женщинам я желаю мирного неба над головой. Пусть рядом с каждой из нас будут близкие люди, окружающие заботой и вниманием. Пусть каждая женщина будет счастливой! Пусть каждая женщина познает счастье материнства, воспитает внуков!», — поздравила в преддверии праздника Наталья Александровна.

Татьяна Александрова.