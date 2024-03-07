Юнармейцы и кадеты республики вновь встретились в Шумерле

2 марта в Шумерле состоялось значимое событие в сфере военно-патриотического воспитания — республиканский фестиваль военно-патриотических клубов, кадетских классов и отделений «Юнармии» «Нам этот мир завещано беречь!».

На фестиваль собрались 27 команд общей численностью более 250 человек, представлявших военно-патриотические клубы, кадетские классы и отделения «Юнармии» из разных уголков Чувашской Республики.



В торжественной церемонии открытия гостей приветствовали председатель Собрания депутатов города Шумерли Сергей Яргунин, исполняющий обязанности директора Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» Дмитрий Ефимов, исполняющий обязанности военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николай Абрамов и ветераны боевых действий.



Соревнования фестиваля проходили по трем группам: «Кадетские школы и кадетские классы», «Отделения «Юнармии» и «Военно-патриотические клубы и объединения».

Программа фестиваля включала конкурс строевых программ, военизированную эстафету, военно-историческую викторину «Равнение на героев!», неполную разборку-сборку АКМ и творческий конкурс.



Фестиваль «Нам этот мир завещано беречь!» стал не только смотром военно-патриотического воспитания молодежи Чувашии, но и площадкой для обмена опытом, налаживания товарищеских связей и укрепления духа патриотизма. Участники фестиваля продемонстрировали высокий уровень подготовки, знание истории, умения и навыки в области военного дела.



Источник: ЦДТ.







