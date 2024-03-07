На выставке «Картофель–2024»приняты решения о мерах поддержки фермеров

Сергей Артамонов, вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии:

«В 16 раз состоялась отраслевая межрегиональная выставка «Картофель». 83 компании из 20 регионов страны приехали на событие в республику. И это, как вы видите по достижениям, неслучайно. Чувашия – первая в ПФО по производству картофеля на 100 га сельхозугодий и по господдержке каждого аграрного гектара. Результат достигается благодаря региональным мерам господдержки на техмодернизацию, применяемым технологиям на полях. И мы готовы делиться этим опытом, потому что продовольственная безопасность – общее дело всего аграрного сообщества страны».

Два дня – 29 февраля и 1 марта – в МТВ-Центре столицы Чувашии проходила XVI Межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2024», в работе которой приняла участие делегация Шумерлинского муниципального округа. Под руководством заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и туризма Андрея Мостайкина в состав делегации вошли Сайфула Мазумдер (ИП Мазумдер), В. Матижев, (ООО «Сельский двор»), О.Удиванов (глава КФХ).

В рамках работы выставки для профессионального сообщества республики были проведены конференция, круглые столы. Кроме того, состоялась встреча фермеров региона с вице-премьером, министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым. По итогам встречи ожидаются коррективы в гранте «Перспектива» – это республиканский грант, действующий исключительно на территории региона. В 2024 году господдержка продолжит распространяться по направлениям «Ягодоводство», «Товарная аквакультура» и «Овцеводство». При этом приостанавливается действие по «Сыроделию», взамен одного направления начнут действовать сразу два дополнительных: «Агротуризм» и «Овощеводство».

Максимальные размеры чувашского гранта будут распределяться следующим образом: на аквакультуру и агротуризм – до 10 млн рублей, на овощи, ягоды и овцеводство – до 5 млн рублей.

Грант «Агростартап» в республике планируется увеличить. Сейчас в правительстве региона обсуждается прибавка из республиканского бюджета дополнительного 1 млн рублей на реализацию проектов по господдержке, реализующейся по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Таким образом, в случае принятия решения, начинающие фермеры смогут получить до 5 млн рублей, если состоят в кооперативе, до 4 млн рублей – без этого условия.

Нововведения будут внедрены в гранты «Перспектива» и «Агростартап», реализующийся по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Источники: Минсельхоз Чувашии, сайт администрации Шумерлинского МО.

Татьяна Атяшева, заведующая сектором сельского хозяйства отдела сельского хозяйства

и туризма администрации Шумерлинского муниципального округа:

«На выставке «Картофель» мы участвуем не первый год. В этот раз наши сельхозпроизводители приняли участие в рабочей встрече с заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министром сельского хозяйства С. Артамоновым, пообщались с фермерами Чувашии и поставщиками минеральных удобрений, средств химической защиты растений, производителями семян зерновых культур и многолетних трав».