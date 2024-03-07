5 марта в рамках открытия Года семьи в Шумерлинском КЦСОН состоялось праздничное мероприятие для семей с детьми участников СВО.

В преддверии Международного женского дня в торжественной обстановке директор Центра Елена Волкова поздравила жен и матерей участников специальной военной операции: «Слово «семья» не требует расшифровки, оно впитывается нами с первых мгновений жизни. Ценность, передаваемая из поколения в поколение, формирует и укрепляет нашу культуру и нашу страну.



22 ноября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Наш Центр в свою очередь сделает всё возможное для поддержания института семьи в г. Шумерле и Шумерлинском округе».



Творческими номерами гостей порадовали воспитанники Детской школы искусств и серебряные волонтеры из театральной студии «Премьера».



В продолжение праздника к маленьким гостям мероприятия пришел поиграть необычный сказочный житель — домовенок Кузька. После веселой игровой программы для мам и детей он провел мастер-класс по изготовлению оберега «Домовенка», который будет оберегать их семьи, охранять дом, дарить тепло близким и родным.

Шумерлинский КЦСОН.