С начала 2024 года в Чувашии выдано 199 пенсий по потере кормильца в беззаявительном порядке

Тренд цифровизации коснулся и назначения пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет. Все необходимые сведения для назначения выплаты получают из государственных информационных баз. Процесс занимает 5 рабочих дней. Уведомление об этом направляется законному представителю ребенка в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении пенсии.

Если пенсия устанавливается впервые, нужно подать заявление о доставке. Это можно сделать через личный кабинет портала Госуслуг, либо обратиться в МФЦ или клиентскую службе СФР.

Ранее, с 2022 года, начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности.

чувашинформ.рф