В Чувашии ограничат движение грузовиков

С 16 апреля по 15 мая в в регионе введут ограничение движения большегрузного транспорта по республиканским и межмуниципальным дорогам. Такой приказ Минтранса Чувашии уже подписан и опубликован на портале правовых актов.

Ограничения коснутся транспорта с грузом или без него, нагрузка на оси которых превышает допустимые значения для конкретной дороги. Это ежегодная мера, позволяющая уменьшить активное повреждение дорог в период половодья и увлажнения грунтов.

В «Чувашупрдор» прогнозируют, что весной этого года потребуется больше ямочного ремонта из-за глубокого промерзания грунтов и быстрого потепления. В связи с этим дорожные организации, под контролем регионального Минтранса, уже готовятся к повышенному объему работ, резервируя необходимые материалы и спецтехнику.

чувашинформ.рф