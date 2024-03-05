Чувашских фермеров приглашают реализовывать свою продукцию в Москве

Сельхозтоваропроизводителям предлагается отправлять продукцию на реализацию без очного присутствия продавцов и фермеров на площадках.
Пилотный проект запустило Правительство Москвы. Как отмечает Департамент торговли и услуг столицы, участнику нужно будет произвести и поставить сельхозтовары на распределительный пункт в Москве, а до покупателя их доведут продавцы ГБУ «Московские ярмарки».
Организация торгово-закупочной деятельности и заключение официальных договоров на поставку осуществляется через единого городского оператора в лице ООО «Медиа-Парк».
Для участия в проекте приглашаются производители:
– сыра и молочной продукции;
– овощей и фруктов;
– мяса, колбасы и деликатесов;
– хлеба и хлебобулочных изделий, бакалеи;
– кондитерских изделий;
– мёда и продукции пчеловодства;
– рыбы и морепродуктов;
– другие продовольственные группы.
Обращаться можно по следующим контактам: +7 916 797-45-64 (Станислав), mry@torg.mos.ru
Минсельхоз Чувашии.