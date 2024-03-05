Чувашских фермеров приглашают реализовывать свою продукцию в Москве

Сельхозтоваропроизводителям предлагается отправлять продукцию на реализацию без очного присутствия продавцов и фермеров на площадках.

Пилотный проект запустило Правительство Москвы. Как отмечает Департамент торговли и услуг столицы, участнику нужно будет произвести и поставить сельхозтовары на распределительный пункт в Москве, а до покупателя их доведут продавцы ГБУ «Московские ярмарки».

Организация торгово-закупочной деятельности и заключение официальных договоров на поставку осуществляется через единого городского оператора в лице ООО «Медиа-Парк».

Для участия в проекте приглашаются производители:

– сыра и молочной продукции;

– овощей и фруктов;

– мяса, колбасы и деликатесов;

– хлеба и хлебобулочных изделий, бакалеи;

– кондитерских изделий;

– мёда и продукции пчеловодства;

– рыбы и морепродуктов;

– другие продовольственные группы.

Обращаться можно по следующим контактам: +7 916 797-45-64 (Станислав), mry@torg.mos.ru

Минсельхоз Чувашии.