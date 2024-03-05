Приглашаем на церемонию бракосочетания на ВДНХ в Москву на Красную горку



Одним из ключевых событий Международной выставки-форума «Россия» станет открытие свадебного сезона на Красную горку 12 мая 2024 года – более 100 пар из регионов, зарегистрируют брак на одной площадке.

Мероприятие призвано продемонстрировать разнообразие и единство культур и народов России, поэтому предполагается, что брачующиеся будут одеты в традиционные национальные наряды. Также в ходе его проведения планируется установить рекорд по количеству одновременных регистраций заключения брака.



Красная горка – народно-православный весенний праздник, знаменующий окончательный приход весны. Считалось, что «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведётся».

Приглашаем желающих лиц зарегистрировать заключение брака на Красную горку на ВДНХ в Москву. Жених и невеста наряжаются в национальные чувашские костюмы.

Заявление о заключении брака можно подать через Единый портал государственных услуг во Дворец бракосочетания на ВДНХ Управления записи актов гражданского состояния города Москвы.



Справки по вопросам подачи заявления на данную регистрацию заключения брака можно получить по номеру (88352)56-51-18.