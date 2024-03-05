На Всемирном фестивале молодёжи в «Сириусе» эксперты рассказали, чего ожидают зрители от сериальных и кинокартин

В «Сириусе» состоялась панельная дискуссия «Тренды многонациональной киноиндустрии. Что будет в ТОПе 2024?». Она прошла в рамках «Медиапотока», организованного Минобрнауки России, ГК «Росатом» и АНО «Диалог». Её участники рассказали, чего ожидают зрители от сериальных и кинокартин.

По мнению экспертов, российская индустрия кино и сериалов в этом году будет опираться на несколько культурных трендов, среди которых – учёт и анализ интересов молодёжи, экранизация популярных литературных произведений и особый запрос на «волшебство» и национальную самоидентификацию.

Так, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак представил результаты опроса социологического агентства «Вебер», в котором приняли участие несколько тысяч молодых людей в возрасте 18-34 лет со всей страны.

«Мы узнали, что сегодня сериалы стали неотъемлемой частью жизни для почти половины молодых людей в России: так, 45% из них любят сериалы и смотрят их раз в неделю и чаще, а 59% в принципе смотрят отечественную сериальную продукцию. В то же время 95% опрошенных признались, что предпочитают смотреть зарубежные сериалы, и это определенный вызов», – поделился Владимир Табак.

Отдельно социологическое агентство «Вебер» выделило ряд позитивных тенденций в смотрении российских сериалов. 51% среди той молодежи, которая является аудиторией отечественных сериальных картин, рассказали, что качество продукции за последние два года стало лучше. Чаще всего они отмечали прогресс в качестве съемки и визуале (69%), работе над сюжетами и их развитии (62%), а также в актерской игре (50%). ТОП-3 жанра, которые, по мнению зрителей в возрасте 18-34 лет, получаются лучше всего в стране, возглавили военные картины (27%), криминал (25%) и комедии (25%).

Писатель и публицист Александр Цыпкин в свою очередь сделал акцент на том, что российское кинопроизводство на деньги куда меньшие, чем голливудские картины, «умудряется снимать продукцию такого же высокого качества». «Зрителю все равно, какое кино ему смотреть – зарубежное или российское. Ему хочется за отданные им деньги развлечься, получить эмоцию. И мы видим, как сегодня российское кино успешно с этим справляется, иногда мы конкурируем с западными картинами на уровне блокбастеров – успех фильма «Серебряные коньки» тому пример». Отдельным трендом в российской индустрии кино и сериалов, по словам Александра Цыпкина, сегодня является экранизация литературных произведений, когда кинематографисты «обращаются к книгам, у которых не такой большой тираж, но где заложены крутые идеи». Таланты для индустрии, по словам писателя, стоит искать в книгах «еще неизданных».

Говоря о том, кто определяет тренды в индустрии сегодня и будет их диктовать в дальнейшем, мнения экспертов разошлись. По словам Владимира Табака, трендсеттерами выступят продюсеры, а по мнению Александра Цыпкина – сами зрители.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Чувашию представляют 90 участников и 30 добровольцев. Это молодые предприниматели, учёные, специалисты медиасферы, добровольческих объединений, туристической отрасли, экологии, спортивная и рабочая молодёжь, деятели культуры и искусства, молодые преподаватели и инженеры.

Пресс-служба Медиапотока.