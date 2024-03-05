Выходные с пользой!

В прошлое воскресенье в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимп

"состоялся фестиваль семейных команд "Папа, мама, я — спортивная семья ".

Он проходил в рамках Года семьи в Российской Федерации.

Для активных семей это был настоящий праздник и возможность вместе провести время. Первыми на испытания вышли семьи с двумя детьми дошкольного возраста. Им предстояли самые разные соревнования — и с обручем, и со скакалкой, и бег в мешке… Все справились с заданиями на отлично!



Далее к соревнованиям приступили семьи с одним ребенком-дошкольником. Они преодолели испытания под бурную поддержку болельщиков. Настроение у всех было на высоте! Участники дружно поиграли в вышибалы, а затем состоялось торжественное открытие мероприятия.

Участников фестиваля семейных команд поприветствовали почетные гости — зам. главы администрации Шумерли — начальник отдела образования и социальной политики Елена Сахарова, председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин и почетный гражданин Шумерли Владислав Садырга.



Своим ярким выступлением собравшихся порадовала сборная команда города по спортивной аэробике. Каждая семья получила грамоту за участие в фестивале. А затем всех ожидал танцевальный флешмоб.

Мероприятие продолжилось соревнованиями семей с детьми школьного возраста.

Татьяна Александрова.