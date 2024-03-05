Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства пройдет в дни выборов Президента России

В дни выборов Президента России – с 15 по 17 марта – жители Чувашской Республики смогут отдать свой голос за благоустройство городской среды на Всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства. Голосование проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

В этом году на голосование будет вынесено 55 объектов и дизайн-проектов в 5 городах и 20 муниципальных округах республики. Это новые парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, детские и спортивные площадки.

Жителям Шумерли предстоит сделать свой выбор за один из представленных проектов:

благоустройство «Сквера Победы»

благоустройство микрорайона «Кирпичка»

Сделать свой выбор можно лично в пунктах проведения голосования. С территориями, участвующими в голосовании, вас ознакомят волонтеры. Они же помогут отдать свой голос. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Адреса пунктов голосования можно узнать на сайте национальныепроекты.рф/благоустрой

Проголосуйте за благоустройство своего населенного пункта 15-17 марта.

Минстрой Чувашии.