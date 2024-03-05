Более 14 тысяч площадок под производства: Минэкономразвития представило инвестиционную карту России

Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России invest.gov.ru. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

На карту уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

Можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов invest.economy.gov.ru. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 — это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.