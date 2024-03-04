4 жителя Чувашии стали экскурсоводами Всемирного фестиваля молодёжи

Представители Чувашской Республики вошли в топ-300 гидов и координаторов зон гостеприимства страны – «проводников смыслов», отобранных программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» из 10 тыс. заявок. Они стали лицом главного молодёжного события 2024 года, которое проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. На 12 тематических экскурсиях они знакомят 20 тыс. участников ВФМ-2024 из 188 стран с ценностями фестиваля, достижениями и возможностями России в науке, бизнесе и культуре, историей Города молодёжи мира и природой его окрестностей.

Гиды Всемирного фестиваля молодёжи, организатором которого выступает Росмолодёжь, – это не только экскурсоводы, но и педагоги, предприниматели и ученые, сотрудники культурных, спортивных учреждений, волонтеры и представители других профессиональных сфер. На обучении в «Школе экскурсоводов» Всемирного фестиваля молодёжи их познакомили с философией молодёжного движения и стандартом программы «Больше, чем путешествие»: на его основе создаются маршруты поездок по стране для молодёжи с полезной компонентой.

Одним из “серебряных” экскурсоводов фестиваля стала Нина Лебедева, по специальности – врач-педиатр. Вместе с сыном, который выступает ее мотиватором, Нина проводила экскурсии на Международной выставке-форуме “Россия”, а теперь приехала и в Город молодёжи мира – «Сириус».

На пешеходной экскурсии «История места» по федеральной территории «Сириус» гости узнают о том, как начиналось ее развитие после проведения Зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи и о том, что ждет эту местность в ближайшем будущем, а на обзорной прогулке по Международному аэропорту и Городу молодёжи мира отправятся в полет по бескрайним просторам России, увидят экспозицию с зонами досмотра, регистрации и залами ожидания на территории Парка науки и искусств «Сириус», узнают о местных культурных и концертных пространствах и местах для отдыха с пользой. Записаться на экскурсии и узнать подробности можно по ссылке.

В дни проведения ВФМ-2024 в 10 отелях и других локациях работают 12 зон гостеприимства – это точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию об их маршрутах и программе «Больше, чем путешествие». Экскурсии проводятся на русском, английском, китайском, немецком, испанском, арабском и французском языках.

Справочно

«Больше, чем путешествие» – программа, благодаря которой свыше 170 тыс. молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей.

В поездки по стране отправляются активные участники, призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы – знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию – участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», Российского общества «Знание», Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в 2024 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. На первом заседании Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести Фестиваль на федеральной территории «Сириус» в начале следующего года.

В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тыс. иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

В организации и проведении Фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Организатором Всемирного фестиваля молодёжи выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), оператор ВФМ-2024 – Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.