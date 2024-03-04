Шумерлинские спортсмены на Канашском полумарафоне по лыжным гонкам

В минувшие выходные пос. Зеленый Канашского муниципального округа встретил участников традиционного Канашского полумарафона по лыжным гонкам в рамках 4-го этапа Кубка Чувашской Республики среди спортсменов-любителей. В нем приняли участие около 100 лыжников-любителей из других городов и районов. Участниками от Шумерлинского муниципального округа и Шумерли стала команда лыжников в составе Владимира Петрова, Надежды Пояндаевой, Ольги Пояндаевой и Николая Чангайкина.

В ходе упорной борьбы в своих возрастных группах наши лыжницы Надежда Пояндаева и Ольга Пояндаева завоевали серебряные медали, заняв вторые места. Мужчины также выступили достойно: Владимир Петров — 4 место, Николай Чангайкин — 8 место. Рекорд соревнований принадлежит спортсмену из Новочебоксарска Юрию Наумову. Он прошел полумарафон за 1 час 14 мин. 43 сек.

Сайт Шумерлинского МО.