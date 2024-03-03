Что такое работа мечты?

Аналитики hh.ru выяснили у работающих жителей ПФО, что в их понимании работа мечты.



Первое место разделили сразу два параметра идеальной работы: достойная зарплата, которая покрывает все затраты (об этом заявили 72 % опрошенных) и положительные эмоции, а не стресс, которые должна приносить работа (72 %).



В топ наиболее важных составляющих работы мечты также вошли уважительное отношение начальства к работникам (61 %), баланс личной жизни и работы (53 %), отсутствие задержек зарплаты (43 %) и то, что идеальная работа вписывается в образ жизни человека (33 %).



Интересно, что такой параметр, как безопасность на работе, выбирали реже — всего только в 19 % случаев. При этом каждый пятый (23 %) опрошенный в регионах ПФО работник отметил, что для него работа мечты состоит в том, что про нее не стыдно рассказать. Еще 20 % респондентов считают, что работа мечты должна приносить пользу обществу. У 31 % другое требование — просто не задерживаться на работе и не перерабатывать.



Интересно, что у представителей разных профессий разные требования к работе мечты. Например, для юристов важнее зарплаты, оказалось, чтобы работа приносила радость, а не стресс (58 % против 64 %). А HR-специалистам крайне важно, что быначальство уважительно относилось к ним — об этом заявили сразу 76 % опрошенных.



Судя по данным опроса, чаще всего могут испытывать задержки с выплатой зарплаты и как следствие выдвигают именно это требование к потенциальной работе мечты (отсутствие задержек с выплатами) работники производственной (51 %) и транспортной сфер (58 %).



М. Бузунова.