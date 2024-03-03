О людях хороших (из страниц будущей книги)

Получилось так, что последние годы я жил среди строителей, с сотнями из них приходилось знакомиться в ходе работы или заочно через архивные материалы. Ведь я уже не первый год пытаюсь «выдать в свет» рассказы о строителях города, о людях, которые приложили свои силы и умение в дело становления города. А пока работа отлеживается, это даже к лучшему, так велит нынешнее время.



Но сегодня случай другой, мне так и просится рассказать о Петре Николаевиче Контаурове — заслуженном строителе ЧАССР и России, бывшем плотнике-бетонщике СУ-8. Казалось бы, эта профессия весьма прозаична, но, если учесть, что за плечами её обладателя множество объектов в городе и районе, это дорогого стоит. Вот некоторые из них: средняя школа № 6, школа-гимназия № 8, детский сад № 19, средняя школа в д. Туваны, пос. Красный Октябрь, жилые дома на верхнем посёлке, на Камчатке, по ул. Сурской, ул. Ленина, водоочистная станция. Приложены его руки и к памятнику «Павшему солдату».



Всё-таки не случайно дали Петру Николаевичу звание заслуженного строителя!

Из рассказа бывшего прораба СУ-8 Ф.П. Гулящева, которому довелось работать с П.Н. Контауровым даже на Севере в лихих 90-х: «Надёжный, трудолюбивый, спокойный, умеющий своевременным юмором разрядить обстановку. С точностью до миллиметра готовил он со своим напарником Н.Г. Сорокиным основания под колонны. К тому же он был отменным стекольщиком, и мог вырезать из стекла любые фигуры». Он и стеклил окна типографии, далеко не каждый отважится на эту работу.

Хочется поведать об увлечениях Петра Николаевича. Самым любимым занятием были лыжные прогулки за Суру. Будучи уроженцем с. Б. Алгаши, он любил ходить на лыжах до Лекаревской горы, чтобы полюбоваться на красивейшие места со знаменитым родником. Оттуда очень хорошо смотрится Шумерля — такой загадочный вид!



Летом — сад-огород, где растёт множество цветов, овощей и лекарственных трав, посаженных добрыми руками Любови Наумовны, спутницы жизни Петра Николаевича. Любит он читать книги: исторические, фантастику. У них дома большая библиотека. По вечерам слушают музыку на старых грампластинках. А пока самостоятельно ведет всё домашнее хозяйство, заботливо и терпеливо ухаживает за Любовью Наумовной.



Что же мы можем еще сказать о нашем Петре Николаевиче? Скромнейший человек. Крепкой крестьянской закваски, примерный семьянин, воспитавший двух дочерей. В любви и согласии прожили они со своей Любовью Наумовной целых 55 лет! Завидная и редкая верность в наши дни.

И мы дружно присоединяем наши поздравления с этим знаменательным событием и желаем им милосердия на всех путях-дорогах!



А. Лосев.