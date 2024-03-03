За всё спасибо говорим

3 марта 55-летие совместной жизни отмечают наши родители, бабушка и дедушка — Петр Николаевич и Любовь Наумовна Контауровы. Мы хотим сказать им огромное спасибо за то,

что они вложили в наше воспитание всю свою душу.

Наш папа очень любит читать, и он привил любовь к книгам всем: и детям, и внукам. Домашняя библиотека родителей насчитывает более 1500 книг различного жанра. А мама научила нас рукоделию и ведению домашнего хозяйства.



Благодаря их любви и поддержке нам удалось добиться определенных успехов: мы, обе дочери, окончили школу с отличием, а старшая — с медалью.



Мама с папой принимали активное участие и в воспитании внуков, которые также окончили школу № 2. Старшая внучка — с золотой медалью, а младший внук, обучаясь в настоящее время в Москве в Российском государственном университете, продолжает принимать участие в жизни родного города: ежегодно выступает на лыжных соревнованиях. В этом тоже чувствуется вклад Петра Николаевича, который приучил к спорту своих внуков, так же, как когда-то и детей. В зимние выходные он часто брал их с собой кататься на лыжах в лес на «Подвенец».



Мы благодарны за любовь и заботу, которые папа проявляет по отношению к нашей маме. К сожалению, сейчас она не может самостоятельно передвигаться, и папа всячески за ней ухаживает. Кроме того, на нем готовка, уборка, хождение по магазинам.



Мы стараемся поддерживать родителей как морально, так и материально, быть рядом, когда им нужна помощь. От всей души поздравляем их с 55-летием супружеской жизни. Желаем крепкого здоровья и еще долго идти по жизни вместе.



Дети и внуки.