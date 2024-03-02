Стартовал прием заявок на образовательную программу СВО «Время героев»

Первого марта открылся прием заявок на новую образовательную программу «Время героев». Она разработана для участников и ветеранов специальной военной операции по поручению Президента России. Эта программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».



Задачей программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе.



До участников специальной военной операции, находящихся в зоне боевых действий, их непосредственными командирами будет доведена информация о том, как подать заявку на участие в образовательной программе «Время героев».



Ветеранам, уже покинувшим зону проведения СВО, для подачи заявки необходимо зайти на сайт Программы времягероев.рф и действовать в соответствии с инструкциями.



Сбор заявок продлится до 8 апреля.