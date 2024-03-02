Социальные выплаты будут проиндексированы

Индексация социальных выплат коснется 120 тысяч тружеников тыла и ветеранов труда республики. Об этом на заседании Кабинета Министров Чувашии сообщила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. С 1 февраля проиндексируют выплаты на 7,26 % труженикам тыла, реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда Чувашии. В марте они получат сумму в увеличенном размере. В 2024 году в республиканском бюджете на поддержку ветеранов войны и труда предусмотрено 20,9 млн рублей.



Также Кабинет Министров Чувашии поддержал проект об индексации компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, отдельным категориям граждан.

Компенсацию в увеличенном размере получат учителя, врачи, работники учреждений культуры, сотрудники ветслужбы и др., проживающие и работающие на селе, а также вышедшие на пенсию и проживающие в сельской местности.



«Ежемесячную компенсацию предлагается проиндексировать на 9,6 %, начиная с 1 июля 2024 года. Мера поддержки коснется 13709 человек. На эти цели в 2024 году предусмотрено более 243 млн рублей. Размер компенсации с учетом индексации увеличится до 1509 рублей», — отметила Алена Елизарова.



Также по поручению Главы Чувашии, прозвучавшему в ходе Послания Госсовету, с февраля на 7,26 % проиндексируется размер вознаграждения приемным родителям на содержание детей. Данная мера поддержки коснется 937 приемных родителей и 1993 детей. Кроме того, проектом предлагается ежемесячную денежную компенсацию для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет установить в размере 1716 рублей и 1316 рублей соответственно.



Минтруда и социальной защиты Чувашии.