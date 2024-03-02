К маленьким пациентам с любовью

Как уже писала наша газета, за 2019—2023 годы в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр в общей сложности пришли работать 52 врача, в том числе и «земские доктора». Среди них — участковый врач-педиатр детской поликлиники Валерия Григорьева.

Как рассказала нашей газете Валерия, родом она из Комсомольского, медиков в семье никогда не было, и мысль посвятить себя медицине у нее созрела не сразу. Только к окончанию школы золотая медалистка приняла решение, что свяжет свою жизнь с медициной. При поступлении в ЧГУ Валерия выбрала педиатрическое отделение и не ошиблась. На практике в своем выборе только уверилась. «С детьми мне работается комфортнее», — призналась нам молодой доктор.



Училась будущий медик на хорошо и отлично и, главное, с удовольствием. Хотя, признается, что порой было нелегко. После окончания университета поступила в ординатуру института усовершенствования врачей, получила аккредитацию и приступила к обязанностям врача-педиатра в детском медицинском центре на Тракторостроителей. Эти два года стали для молодого врача временем становления в профессии, определения важных жизненных приоритетов.



После окончания ординатуры перед Валерией встал выбор – остаться в Чебоксарах или ехать покорять Москву. Тогда молодой специалист и не предполагала, что в самом ближайшем будущем жизнь ее изменится кардинально. В 2019 году заведующий детской поликлиникой Шумерлинского ММЦ И.Е. Поляков по воле случая пригласил Валерию Григорьеву на вакантную должность врача-педиатра участка № 8. Шумерля нашей героине понравилась, условия труда вполне устроили, а окончательно принять положительное решение ей помогла программа «Земский доктор». Все необходимые документы на участие в программе подготовили сотрудники отдела кадров Шумерлинского ММЦ, за что молодой специалист им безмерно благодарна.



Педиатры – особая каста в когорте медиков, поистине второй человек после мамы. Ни больше, ни меньше! Именно за педиатром – грамотным, сдержанным, терпеливым и заботливым – определена главная ответственность за жизнь и здоровье ребёнка.



Рабочий день врача достаточно насыщен: одна половина посвящена приему в поликлинике, вторая — активным и повторным вызовам. Педиатр выезжает и на обязательный патронаж новорожденных, и на посещение детей-инвалидов. К последним – подход особенный и более внимательный.



Особое место в плотном рабочем графике врача-педиатра занимает работа в школе № 1. Валерия проводит диспансеризацию школьников, делает прививки, оказывает первую медицинскую помощь, ведет прием обратившихся с жалобами детей.



Каждый новый день, признается Валерия, не похож на предыдущий. Бывают и сложные случаи, например, не сразу удается поставить ребенку окончательный диагноз, или назначенный препарат не помогает. Сейчас много новых вирусов и атипичных случаев. «У каждого маленького пациента своя история болезни», — констатирует врач и делится историей 3-месячного малыша, заболевшего ветряной оспой. Валерия каждый вечер ложилась спать с мыслями о нем, а с утра спешила навестить маленького пациента. Признается, что очень переживала, но всё обошлось: диагноз был поставлен правильный, лечение назначено эффективное.



Молодой врач не устает совершенствоваться в профессии: регулярно знакомится с профессиональной литературой, изучает опыт коллег в интернете. В планах педиатра – получить дополнительные специальности и пройти курсы повышения квалификации по ультразвуковой и функциональной диагностике. Владение этими навыками обязательно пригодится в профессии!

При нашем общении Валерия профессионально рассуждала о недопустимости самолечения и антипрививочниках, безответственном отношении будущих мам к своему здоровью, сетовала на возникающее порой недопонимание с мамами юных пациентов. «Главное в нашей профессии — взаимоуважение и взаимопонимание, — уверена врач. — Важно найти общий язык и с ребенком, и с мамой. Тогда и положительный результат обязательно будет».



Без сомнения, Валерия принадлежит к числу тех медицинских работников, которые всем сердцем переживают за своих пациентов, без остатка применяют весь свой профессионализм к их выздоровлению. Именно таким и должен быть врач, и не только детский, – неравнодушным, сердечным, любящим людей.



Всё свободное от работы время Валерии занимает семья: муж Михаил и двухлетняя дочка Ева. Кстати, полученный по программе «Земский доктор» миллион рублей как нельзя кстати помог Валерии приобрести квартиру в Чебоксарах. Но это обстоятельство ничуть не мешает молодой семье строить планы на дальнейшую жизнь в нашем стремительно развивающемся городе. «До окончания обязательной по условиям программы отработки еще три года, — улыбается наша собеседница. — Время подумать есть».

Ольга Дмитриева.