Задержаны подозреваемые в серии мошенничеств

Днем 13 февраля с разницей в полчаса в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Батыревский» поступили сообщения от сельчан о хищении денежных средств. Под предлогом оказания помощи попавшей в ДТП дочери у 48-летней женщины двое молодых людей забрали 86 тысяч рублей, а 83-летний пенсионер отдал им «для внучки» 500 тысяч рублей.



Описания злоумышленников были переданы всем нарядам, несущим службу на территории Батыревского и соседних округов. Полицейским удалось установить автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Легковушка была задержана через пару часов на территории Ибресинского округа. Злоумышленниками оказались молодые люди из Чебоксар. За несколько дней они обманули троих пожилых жителей в Нижегородской области, а также пенсионера из Татарстана, забрав у них в общей сложности 850 тысяч рублей.



Известно, что ранее оба парня попадали в поле зрения правоохранительных органов.



Источник: МВД по Чувашии.