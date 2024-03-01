Юнармейцы первой школы снова первые!

В среду в Центре детского творчества состоялось официальное закрытие городского месячника

оборонно-массовой и спортивной работы. В этом году он был посвящен 80-летию

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме юнармейских отделений школ и педагогов, в мероприятии приняли участие депутаты городского Собрания, ветераны труда и труженики тыла, участники боевых действий.

Как отметил в своем выступлении председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин, месячник оборонно-массовой и спортивной работы дает путевку в жизнь многим ребятам. Некоторые впоследствии поступают в военные учебные заведения. Да и всем остальным навыки и знания, приобретенные в ходе прохождения конкурсов, обязательно пригодятся во взрослой жизни.



На протяжении месячника юнармейцы города принимали участие в конкурсах по строевой подготовке, разборке и сборке АК-74, по надеванию общевойскового защитного комплекта, в военно-исторической викторине и в других.



На закрытии были объявлены победители и призеры в командном и личном зачете. Переходящий кубок победителя вновь оказался у юнармейцев школы № 1. Второго места удостоилась команда гимназии № 8, третье место поделили юнармейцы школ № 2 и № 6. Благодарностей за участие в месячнике удостоились команды школы № 3 и политехнического техникума.



Все участники и готовившие их педагоги достойны самых лучших слов. Слова благодарности звучали и в адрес организаторов, и всех тех, кто принял участие в патриотическом воспитании молодежи.

Татьяна Александрова.