На прошлой неделе на базе Ходарской школы им. И.Н. Ульянова состоялись форсайт-сессия по проектной деятельности «Идея. Инициатива. Действие» и конкурс грантовых проектов. Участников приветствовали заместитель главы администрации, начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Ренат Чебутаев и директор школы Зинаида Макарова.

Социальному проектированию жителей Шумерлинского муниципального округа обучали заместитель директора Центра молодёжных инициатив Дмитрий Кошеваров и его команда методистов, руководитель Центра социального проектирования Артем Йовенко.

Спикеры рассказали про этапы разработки грантовых проектов и более подробно остановились на моментах оформления календарного плана и смет.



После обучающей части участники разделились на команды, чтобы попробовать свои силы в написании проектов, и в дальнейшем презентовать их перед конкурсной комиссией. Всего на рассмотрение и оценку комиссии было представлено 11 проектов различной тематики. По итогам выбрано 4 победителя, которым будет предоставлена грантовая сумма на реализацию разработанных проектов.



Победу одержали команды «Новички» Шумерлинской школы, «Лазерные технологии» и «Волшебные ручки» — Ходарской школы и команда «В ногу со временем» Юманайской школы.Остальные команды получили сертификаты участников. Желаем им попробовать свои силы в конкурсе проектов в следующем году.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.