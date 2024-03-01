Итоги подвели, приоритеты наметили

В минувшую среду Детская школа искусств № 1 стала площадкой проведения расширенного заседания Собрания депутатов города по итогам социально-экономического развития Шумерли в 2023 году и определения задач на 2024 год. В работе депутатского корпуса приняли участие

заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Алёна Протасевич и депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников. На собрании присутствовали начальники отделов администрации города, руководители организаций и учреждений, члены общественных организаций.



С основным докладом перед собравшимися выступил Эдуард Васильев. Глава города подробно осветил реализацию всех направлений развития Шумерли в истекшем году, озвучил грядущие на текущий год задачи.

В последнее время облик города заметно меняется в лучшую сторону, на эти цели из бюджетов всех уровней выделяются значительные средства. Динамика развития, хоть и не без проблем, наблюдается практически во всех сферах жизнедеятельности города. Достаточно назвать глобальную модернизацию сетей теплоснабжения, благоустройство городского парка, скверов, дворовых и общественных территорий. Шумерля является единственным муниципалитетом в республике, успешно завершившим модернизацию всех школ. В перспективе – реконструкция дошкольных образовательных учреждений.



В планах этого года – строительство систем ТС и ГВС, благоустройство общественных пространств, строительство и ремонт дорог и тротуаров, уличное освещение частного сектора и многое другое.

Среди основных проблем муниципалитета Эдуард Васильев озвучил дефицит кадров в администрации города, что не может не сказываться на качестве и сроках исполнения работ в целом. «Реализовывать в жизнь намеченные планы и проекты возможно лишь командой болеющих за общее дело профессионалов», — подчеркнул в своем выступлении глава.

Из доклада Э.М. Васильева:

Демографическая ситуация. По предварительной оценке численность постоянного населения города на 1 декабря 2023 года составила 26056 человек (на 1 января 2022 г. — 27789 человек). В январе-ноябре 2023 года в городе родилось 163 человека, умерло 376 человек.



Бюджет города за 2023 год исполнен по доходам в сумме 956,5 млн рублей (99,8 % от плановых назначений), при этом собственные доходы бюджета исполнены на 1 % больше запланированных и на 5,2 % больше, чем в 2022 году. В планах на 2024 год – рост доходной части бюджета (не менее 4,3 % к уровню 2023 года) и снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки.



По расходам бюджет исполнен в сумме 987,5 млн рублей (92,3 % от утвержденного плана). Представлено исполнение бюджета в разрезе 16 муниципальных программ. По 12 муниципальным программам средства освоены в полном объеме (от 99 до 100 %). Основное освоение средств — по программе «Формирование современной городской среды» — 66 %. Это переходящие на 2024 год средства по благоустройству дворовых территорий (75,9 млн рублей).



За 2023 год оборот организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) составил 24,7 млрд. рублей. Рост относительно к 2022 году — 21,7 % (в 2022 г. – 20,3 млрд. рублей). Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2023 году составил 3,6 млрд. рублей и увеличился на 9,8 % по сравнению с 2022 годом в сопоставимых ценах (2022 г.– 3,1 млрд рублей). Оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2023 году составил 7,6 млн рублей и увеличился на 15,1 % по сравнению с 2022 годом в сопоставимых ценах. (2022 г. – 6,1 млн. рублей). Инвестиции в основной капитал по крупным организациям за январь—декабрь 2023 года по оперативным данным составили 805,4 млн рублей (рост в 2,8 раза к 2022 году).



Уровень безработицы (рассчитан как отношение числа граждан, получивших статус безработного, к численности населения в трудоспособном возрасте) на 1 января 2024 года составил 0,48 % (на 1 января 2023 года – 0,72 %). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-ноябре 2023 года составила 47 тыс. руб. ( увеличилась на 20,7 % к аналогичному периоду 2022 года).



Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства составил 2,1 млрд. рублей (рост — 20 % к 2022 году). Инвестиции, привлеченные субъектами МСП за 2023 год, составили 51 млн рублей. Рост относительно к 2022 году составил 64,5 %. (2022 г. – 31 млн рублей). Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, за 2023 год по оперативным данным составила 22,5 тыс. рублей (рост относительно 2022 года составил 28,5 %).



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января 2024 года составляет 952 единицы, в том числе 100 юридических лиц и 852 индивидуальных предпринимателя. Рост относительно к 2022 году составляет 1,3 %.



На 1 января 2024 года зарегистрирован 801 плательщик налога на профессиональный доход (или самозанятые). Количество самозанятых увеличилось на 2,7 % к январю 2023 года. Среднесписочная численность работников субъектов МСП на 1 января 2024 года, с учетом самозанятых, составила 3495 человек. Малый бизнес в городе в основном работает в торговле и сфере услуг (торговля – 40 %, услуги – 45 %), развивается сфера производства (6 %) и строительство (3 %). За 2023 год государственную поддержку получили 42 субъекта МСП на общую сумму 62,9 млн рублей.



На территории города функционирует 441 объект потребительского рынка, в том числе: 331 объект розничной торговли, 24 – общественного питания, 86 – бытовые услуги. Ежеквартально проводится мониторинг представленности местной продукции по 11 группам товаров. На конец декабря 2023 года доля представленности местной продукции в общем ассортименте составляла 66,6 %. В том числе: магазины федеральных сетей – 26,3 %, локальных сетей – 74,7 %, несетевые магазины – 84,1 %, нестационарные торговые объекты — 72 %, ярмарки – 88 %.



По состоянию на 1 января 2024 года в Шумерле ведется реализация 8 инвестиционных проектов на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Сроки реализации — по 2027 год. В 2023 году на реализацию инвестиционных проектов направлены средства в размере 417,1 млн рублей, создано 28 новых рабочих мест.



В 2022—2023 гг. построено тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 45,7 км на сумму 873,8 млн рублей и блочно — модульные котельные на сумму 470,9 млн рублей. На 2024 год запланировано строительство ТС и ГВС протяженностью 32,1 км общей стоимостью 334,9 млн рублей.



В 2023 году в городе реализовано 2 инициативных проекта: благоустройство тротуаров к социально значимым объектам по ул. Щорса, Октябрьской, Колхозной, Пушкина, пр. Мебельшиков, пер. Банковскому на сумму 3,8 млн рублей; устройство наружного освещения на улицах Осипенко, Ватутина, Колхозной, Комсомольской, Сурской, Фрунзе на сумму 2,9 млн рублей. В этом году по программе инициативного бюджетирования поддержан проект «Сохранение объекта культурного наследия «Дом детского творчества 1963 г.» (замена оконных блоков).



В 2023 году благоустроены дворовые территории по ул. Щербакова, 32, 36 (на сумму более 5,5 млн рублей). К сожалению, не удалось провести работы по благоустройству дворовых территорий везде, как планировалось изначально. Основной причиной стало строительство сетей ТС и ГВС. В этом году предусмотрено на эти цели 75,9 млн рублей. Есть проектно-сметная документация по ул. Ленина, д. 28 и 84, ул. Маршала Жукова, д. 17, 19, ул. Халтурина, д. 45, 47, ул. Островского, д. 71, 73, ул. Урицкого, д. 4, ул. Южной, д. 8, 10, 12, ул. Грибоедова, д. 16 на общую сумму 31,4 млн руб.



В городе уже несколько лет реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». В 2023 году в рамках программы проведены работы по благоустройству сквера им. В. Скаржевского (4,9 млн рублей). По результатам рейтингового голосования горожанами в качестве благоустройства территории на 2024 год была выбрана общественная территория в центре города – это центральная площадь, ул. Октябрьская до ул. Щербакова на сумму 9,8 млн рублей. По итогам аукциона экономия составила более 600 тыс. рублей. В настоящее время идет стадия заключения контракта.



В 2022 году город стал заслуженным победителем во Всероссийском конкурсе малых городов с проектом «Благоустройство парка им. 50-летия пионерской организации», на реализацию которого в 2023 году было предусмотрено 114,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 90 млн рублей. Организовать работу по реализации данного проекта поручено отделу строительства и отделу культуры. Это большая и важная работа!



Значительные средства в 2023 году были направлены на дорожное хозяйство города – 97,4 млн рублей, что в 1,4 раза больше чем в 2022 году (70,4 млн руб.). За год отремонтировано 2,4 км дорог, это немало, но крайне недостаточно для полного обустройства дорожной сети в городе. Для полного приведения автомобильных дорог в нормативное состояние требуется порядка 450 млн рублей. В 2024 году планируется отремонтировать 1,6 км дорог на общую сумму 34,2 млн рублей. Это дороги по ул. Ленина и ул. МОПРа. Также в 2024 году продолжатся работы по строительству автомобильной дороги по ул. Косточкина – Интернациональной и по ул. Лермонтова.



Ввод жилья за 2023 год составил 7156,1 кв. м общей площади жилья (в т. ч. 3866,1 кв. м МКД) с ростом 14 % к плановым назначениям. Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Францева, д. 8 а общей площадью 2434,5 кв. м и многоквартирный жилой дом по ул. Колхозной, д. 3 площадью 1431,6 кв. м, строительство которого велось в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2019–2023 годы». Были переселены 125 семей – 265 человек. Всего ЗАО «Стройтрестом № 3» было построено 3 жилых дома – это 88 квартир. В 2023 году 2 жилых дома на 73 квартиры (67 семей — 134 человека) с общей площадью 2377,3 кв.м жилья, это на 30 % больше чем в 2022 году.



Также в 2023 году введено в эксплуатацию 32 индивидуальных жилых дома общей площадью жилья 3290,6 кв.м.



В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» в прошлом году получили сертификаты 15 молодых семей на сумму 10,4 млн рублей. В 2024 году реализация данной программы будет продолжена, запланировано 6,9 млн рублей для выдачи 8 молодым семьям сертификатов.



В 2023 году получили сертификаты 5 многодетных семей на сумму 10,4 млн рублей. На реализацию данной программы в 2024 году финансирование не предусмотрено.

По улучшению условий жизни детей-сирот выполнены работы по ремонту жилого помещения, приобретены 12 жилых помещений, вручено 3 сертификата для детей-сирот на общую сумму 26,9 млн рублей. В 2024 году планируется приобретение 6 жилых помещений и вручение 2 сертификатов на общую сумму — 18,3 млн рублей.



На финансирование муниципальной программы «Развитие образования» направлено 494 млн рублей. В 2023 году проводились глобальные работы по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений. На эти цели было направлено 137,6 млн рублей. Проведены капитальные ремонты гимназии № 8, СОШ № 3 (2 этап), детского сада № 19 «Родничок». К сожалению, ремонт «Родничка» по вине подрядчика не был завершен. Совместно с отделом образования подготовлен необходимый пакет документов в республику на выделение дополнительных 15 млн рублей при уточнении бюджета.



Благоустроена территория СОШ № 6 на сумму 16,2 млн рублей. Проведены работы по антитеррористической защищенности СОШ № 2, 3, гимназии № 8 на общую сумму 14,2 млн руб. В 2024 году в эту программу войдут три школы и девять детских садов. На эти цели предусмотрено 35,9 млн рублей.



В сфере дополнительного образования разработан проект реконструкции Центра детского творчества, являющегося объектом культурного наследия, сметная стоимость работ составляет 63 млн рублей. В 2024 году запланирован капитальный ремонт кровли фасада спортивного зала стадиона «Труд», на что предусмотрено 12,3 млн рублей. На приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для ДШИ № 1 будет направлено 2,4 млн рублей.



По отрасли культуры. Заметно преобразился ДК «Восход». В результате проведенных за последний год ремонтных работ внешний облик здания приобрёл современный, эстетичный вид, его комфортность для посещения жителями заметно увеличилась. В 2023 году на капитальный ремонт здания было направлено более 6 млн рублей. На сегодняшний день здание ДК «Восход» и площадь имени А.Т. Речнова, являются единым архитектурным ансамблем, ставшим визитной карточкой города.



В текущем году перед нами стоит задача модернизировать библиотечную систему города. Предварительная документация подготовлена.



За год социальным обслуживанием на дому было охвачено 282 пожилых человека и инвалидов. В январе 2023 года открыли «Мой семейный центр». Это совершенно новая служба, которая создана для повышения качества и доступности социальных услуг для семей с детьми. С 1 сентября 2023 года введен пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидов в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».



Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр Минздрава Чувашии — многопрофильное учреждение здравоохранения межтерриториального уровня. Медицинская организация имеет в своем составе круглосуточный стационар на 343 койки (318 коек на базе Шумерлинского ММЦ и 25 коек в Порецкой ЦРБ), 86 коек при стационаре на базе Шумерлинского ММЦ и 17 коек в Порецкой ЦРБ, а также 23 койки дневного стационара при поликлинике на базе Шумерлинского ММЦ.



Хочу обозначить один из актуальнейших на сегодня вопросов – проблему кадров муниципальных должностей. Благодаря командной работе мы смогли вытянуть многие проекты уходящего года, но в настоящее время есть риски срыва запланированного из-за острого дефицита профессиональных кадров, обладающих должной компетенцией. Низкая оплата труда, высокая степень ответственности, большая моральная и физическая нагрузка, снижение статуса муниципального служащего – основные причины кадрового голода и сложности формирования кадрового резерва.

В Шумерлинском муниципальном округе расширенное заседание Собрания депутатов по итогам года состоялось 29 февраля. Подробности — в следующем номере газеты.

Ольга Дмитриева.