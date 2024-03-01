Господдержка в приобретении жилья

22 февраля в администрации Шумерлинского муниципального округа состоялось вручение молодым семьям свидетельств о праве социальной выплаты на приобретение жилого помещения

или строительство индивидуального жилого дома.

На полученные средства 6 семей смогут приобрести жилье или оплатить строительство, добавив собственные накопления или средства материнского капитала, внести первоначальный взнос или погасить ипотеку.



Свидетельства молодым семьям вручил глава администрации округа Дмитрий Головин. «Молодая семья, как никто, нуждается в государственной поддержке. Семьи, получившие господдержку, направят средства на покупку или строительство жилья в Чувашской Республике. Желаю, чтобы в новых квартирах и домах ваших семей всегда было тепло и уютно, звучал детский смех и пахло свежеиспеченными пирогами!» — пожелал глава.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.