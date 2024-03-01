Владимир Путин: «Каждое Послание Федеральному Собранию – это прежде всего взгляд в будущее»

29 февраля Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В нем, как отметил в самом начале выступления глава государства, речь «не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах». Основой проектов и инициатив, которые были озвучены президентом, стали предложения россиян. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном ресурсе kremlin.ru. Вниманию читателей газеты предлагаем

основные тезисы.

О защите суверенитета



Защита, укрепление суверенитета идёт сегодня по всем направлениям, прежде всего, конечно, на фронте. Работа на фронте и в тылу направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности. Боевые возможности Вооружённых Сил увеличились многократно. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы.

Наша задача – так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. При этом необходимо увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач.

О поддержке семей с детьми



Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших 6 лет нужно добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будут приняты дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого запускается новый национальный проект «Семья».

Предложено с 2025 года дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. До конца 2030 года таким регионам направят не менее 75 млрд рублей на наращивание своих программ поддержки семей.

Программу семейной ипотеки, действующую до июля текущего года, предложено продлить до 2030 года, сохранив базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – 6 %. Также предложено продлить до 2030 года норму — при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита, 450 тысяч рублей.

Предложено увеличить в 2 раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка. При этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, предложено повысить с 350 до 450 тысяч рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений.

Программа материнского капитала действует до начала 2026 года. Предложено продлить ее как минимум до 2030 года.



О здоровье сбережении



Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Продолжатся федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, с диабетом. Предложено запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Всего в ближайшие 6 лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей.

Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. С 2025 года будут предоставляться налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.

Предложено за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, на сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Дополнительно на эти цели направят за 6 лет порядка 65 млрд рублей из федерального бюджета.



О системе образования и о молодежной политике



Со следующего года начнется программа капитального ремонта детских садов. Что касается школ, то до 2030 года регионам помогут полностью закрыть эту проблему, а в дальнейшем проводить ремонты школ будут в плановом режиме. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделяется дополнительно более 400 млрд рублей.

Предложено в предстоящие 6 лет обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность.

В этом году запускается новый национальный проект «Молодежь России». С 1 сентября 2024 года предложено ввести федеральную выплату, 5 тысяч рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Также предложено для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек, уже с 1 марта 2024 года вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство — до 10 тысяч рублей.

Правительству поручено в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов в субъектах Федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны. Также необходимо разобраться с существующим несоответствием между школьными программами и вопросами на экзаменах. Сам механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предложено дать выпускникам второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи.



Об экономике и кадрах



В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой большой семерки. Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия.

В ближайшие 6 лет доля зарплат в ВПП страны должна возрасти. С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике индексирован минимальный размер оплаты труда. К 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч.

В России растет большое молодое поколение. В 2030 году в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 году – уже 9,7 миллиона, на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. И важно, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века. На это направлен новый национальный проект «Кадры».

С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята начиная с 6-го класса могут ознакомиться с разными специальностями. На принципах тесной кооперации образования и предприятий реального сектора реализуется проект «Профессионалитет». Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей.

Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы должны быть распространены на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий.

Правительству совместно с регионами поручено реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. За 6 лет на эти цели направят 120 млрд рублей из федерального бюджета. Также дополнительно будет выделено 124 млрд рублей на капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов.



О Стратегии научно-технологического развития



В ее логике запускаются новые национальные проекты технологического суверенитета. Основные направления: иметь технологические ключи в таких областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность; достичь технологического суверенитета в производстве средств производства и станков, в робототехнике, во всех видах транспорта, беспилотных систем, в экономике данных, новых материалах и химии; создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки; наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические платформы, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов, другого сырья для новой экономики.

Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Поставлена цель: доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в 1,5 раза, а объем несырьевого, неэнергетического экспорта – не менее чем на 2/3.

С учетом дефицита кадров критически важно кардинально повысить производительность труда. Это означает внедрение цифровых технологий в управление, рост энерго- и ресурсоэффективных экономических предложений и реализацию таких предложений, сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию. К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира.

В предстоящие 6 лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40 % по сравнению с 2022 годом. Такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысячи новых производств, современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Продолжится развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса по технологическим приоритетам. До 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок.



О капитале



Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66 % ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы.

Уже принято решение: добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные и инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн рублей. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год распространится единый налоговый вычет.

Необходимо запустить новый инструмент, так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок – более 3 лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход. Эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.